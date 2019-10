Bari | traffico internazionale di stupefacenti | arrestato uno scafista

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Maria Girardi L'operazione è stata condotta dalla DIA diin collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Nel corso di un'operazione congiunta effettuata dal Centro Operativo DIA die dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza del capoluogo pugliese volta a contrastare il fenomeno deldi, è stato tratto in arresto un cittadino italiano. L'uomo, 48 anni, a bordo di un natante stava trasportando in Puglia circa mezza tonnellata di droga. L'imbarcazione, che viaggiava di notte a velocità sostenuta dai Balcani verso l'Italia, era già stata segnalata come sospetta nell'ambito di una missione di controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea. L'immediata attivazione degli uomini delle Fiamme Gialle ha permesso di intercettare celermente il natante (un semicabinato di oltre 6 metri, ...

