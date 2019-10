Bari | dai Balcani all’Italia con 450 kg di marijuana sul motoscafo | arrestato dalla

Serie A - le ultime dai campi : ancora out Nainggolan - novità al Genoa - si ferma Barillà : Alcune squadre in campo per la giornata di Champions League ed Europa League, altre invece pensano già alla prossima giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante. Ecco le ultime dai campi, importanti indicazioni dagli allenamenti. NAPOLI – Grande entusiasmo in casa Napoli dopo il successo nella sfida di Champions League contro il Liverpool. Squadra divisa in due gruppi, chiusura con esercitazioni di ...