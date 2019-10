Barbano CdS | “Rizzoli e Nicchi hanno chiesto scusa soltanto per Mertens a Firenze”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 22 ottobre 2019): Addirittura,e Rizzoli chiedonoper il rigore dato al Napoli su, anche se quello assegnato contro la Fiorentina era contro i termini del regolamento. E lì le scuse non sono arrivate In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro, vice direttore Corriere dello Sport, per parlare del caso De Ligt e del rigore dato al Napoli suQueste le sue parole: “Albiol e Koulibaly restano la miglior coppia difensiva della storia del Napoli, sono contento che sia stato candidato per il Pallone D’Oro, ma con lo spagnolo c’era chimica pura. Il regolamento arbitrale? Basta cercare su internet ed esce la nuova circolare sul fallo di mano. Sono norme contraddittorie e mal articolate. Il vecchio articolo esprimeva maggior chiarezza, adesso la regola stessa è diventata ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Barbano: 'Caso De Ligt? Rizzoli e Nicchi hanno chiesto scusa soltanto per il rigore dato al Napoli su Mertens' ht… - milanmagazine_ : CDS - Barbano: 'Caso De Ligt? Rizzoli e Nicchi hanno chiesto scusa soltanto per il rigore dato al Napoli su Mertens' - lazio_magazine : CDS - Barbano: 'Caso De Ligt? Rizzoli e Nicchi hanno chiesto scusa soltanto per il rigore dato al Napoli su Mertens' -