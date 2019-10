Bambino caduto dalle scale della scuola a Milano | in corso accertamento morte cerebrale

Un Bambino è caduto nella tromba delle scale della scuola a Milano : Un bambino di 6 anni è caduto dalla tromba delle scale a scuola questa mattina alle 9.45 a Milano. L'istituto scolastico 'Pirelli' di via Goffredo da Bussero, nella parte nord della città. Le sue condizioni sono gravi. Il bambino è stato soccorso in codice rosso dal 118 e portato al Niguarda. La Procura di Milano indaga per lesioni colpose: il pm di turno, Stefano Ciardi, sta svolgendo accertamenti sui presidi di sicurezza ...