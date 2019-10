Fonte : quattroruote

(Di martedì 22 ottobre 2019) LaRS 6entra nei listinini. La super station wagon tedesca sarà disponibile nel nostro paese ada 126.400e da ora si può ordinare nelle concessionarie.600 CV e 305 km/h. La RS 6portai la tradizione delle potentissime wagon di casa. In questa occasione la potenza del V8 4.0 TFSI raggiunge quota 600 CV e 800 Nm e l'unico abbinamento possibile è quello con la trazione integrale quattro e il cambio automatico otto marce. Facilmente riconoscibile dalle altre A6 per i paraurti sportivi e per le carreggiate allargate di 80 mm, la RS 6 offre per la prima volta il sistema mild hybrid MHEV, che consente di recuperare energia in frenata, di attivare la funzione coasting tra 55 e 160 km/h e di utilizzare quattro degli otto cilindri ai carichi parziali. Secondo la Casa tedesca, la RS 6 è così capace di dichiarare una media di 12,3-12,9 l/100 km ...

dinoadduci : Audi RS 6 Avant - In Italia a partire da 126.400 euro - fabiocavagnera : RT @motorionline: #AudiRS6Avant: via alla prevendita, da 126.400 euro - motorionline : #AudiRS6Avant: via alla prevendita, da 126.400 euro -