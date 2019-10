Atletica | Daniele Meucci rientra in gara alla maratona di Francoforte

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) Dopo il ritiro dei Mondiali di Doha,torna subito innella: l’azzurro saràpartenza delladi, in programma domenica 27 ottobre nella cittadina tedesca sul Meno. Nel 2019 il maratoneta italiano in Germania si è spinto ad aprile fino alle due ore e dodici minuti fatti segnare ad Amburgo. Il 34enne pisano dovrà vedersela, tra gli altri, con il giovanissimo etiope Tsegaye Mekonnen, accreditato di 2h04:32, ed il 43enne primatista mondiale master, il keniano Mark Kiptoo accreditato di 2h07:50. Tra le donne da osservare la campionessa in carica, l’etiope Meskerem Assefa (2h20:36, record della corsa), la keniana Valary Aiyabei (2h20:53), e l’israeliana Lonah Salpeter (2h19:46). roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace”nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

