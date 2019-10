Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) Cambio di guida tecnica per. La saltatrice in alto, infatti, sarà allenata daVanzillotta, dopo avere concluso il suo rapporto con Marco Tamberi ad Ancora. Da questo momento, quindi, l’atleta nativa di Pordenone si sposterà al campo Dordoni diSanin provincia di Milano, laddove Vanzillotta ha già lavorato con Alessandra Fossati, Chiara Vitobello e Luca Zampieri, senza dimenticare il quattrocentista Mauro Zuliani. “Ho cercato, in questi tre anni, di avvicinarmi il più possibile al tipo di salto che Marco per me ha studiato – le parole dell’atleta delle Fiamme Gialle al sito Ilfaroonline.it – lavorando su schemi motori che mi appartenevano dagli anni dell’giovanile. Prendendo atto dei miei limiti nel riportare in gara la totalità del nuovo modello tecnico e nell’impossibilità di definire una soluzione condivisa, che necessariamente ...

OA_Sport : #Atletica, Alessia #Trost si sposta a Sesto San Giovanni per lavorare con Roberto Vanzillotta - zazoomblog : Atletica – Alessia Trost a Sesto San Giovanni per allenarsi con la sua nuova guida tecnica - #Atletica #Alessia… - braun_btr : RT @atleticaitalia: #atletica Cambio di guida tecnica per @alessiatrost ????Termina di comune accordo il rapporto di collaborazione tra la s… -