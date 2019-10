Asteroide “potenzialmente pericoloso” in arrivo | come e quando vederlo dall’Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Tra pochi giorni è in programma un “passaggio ravvicinato”: si tratta di un, e sarà perfettamente visibile dall’Italia anche con un piccolo telescopio. Il 25 ottobre, dopo le 19, il sasso cosmico passerà a 6,2 milioni di km dalla Terra, circa 16 volte la distanza Terra-Luna. L’1998 HL1 ha un diametro compreso tra 440 e 990 metri, e, per tale motivo, è classificabile“potenzialmente pericoloso“, cioè rientra nella categoria che comprende gli oggetti dal diametro di almeno 100 metri che transitano entro la distanza di 7,5 milioni di km dal nostro pianeta. Nonostante la classificazione, il passaggio avverrà ovviamente in tutta sicurezza e sarà soprattutto un’ottima occasione per ammirare l’: sarà possibile anche con piccoli telescopi amatoriali, con un diametro di 200 millimetri o superiore. Al momento della ...