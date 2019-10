Arriva ‘riconoscersi a Teatro’ | rassegna organizzata sa Sperimentiamo Arte Musica

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma – Al via ladaTeatro dal titolo “(ri)conoscersi a Teatro”, sotto la direzione artistica dello scrittore Massimo Simonini e Realizzata con il finanziamento di Roma Capitale – Municipio Roma VIII. Un progetto che vede sei giornate di eventi gratuiti con l’obiettivo di portare a Teatro il pubblico per condividere e saldare i rapporti anche con finalità sociali. “Riconoscersi” vuol dire scoprire se stessi, apprendere nuovi linguaggi e viaggiare attraverso culture lontane. Si alza il sipario domenica 27 ottobre alle ore 17:00 con lo spettacolole di tango argentino “Las Maripositas” che si svolgerà presso la Sala Eventi de La(Via Paolo di Dono, 31). L’esibizione nasce con l’obiettivo di mettere in luce gli aspetti più raffinati e sensuali del tango argentino, raccontati da un punto di vista femminile. Las ...

