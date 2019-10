Arrestati 4 scafisti nordafricani E a Pozzallo attracca la Diciotti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Mauro Indelicato Tre algerini ed un tunisino sono statia seguito di un'indagine della procura di Agrigento con l'accusa di esseredi due imbarcazioni che hanno portato, complessivamente, 164 migranti a Lampedusa. Intanto aè arrivata la nave Diciotto, con 68 migranti a bordo Sono quattro glinelle scorse ore in Sicilia, in un’operazione curata dalla Squadra Mobile di Ragusa, assieme a quella di Agrigento e Caltanissetta al comune di un’indagine condotta invece dalla procura di Agrigento. Tutto risale allo scorso 17 ottobre, quando asono sbarcati 164 migranti provenienti da Lampedusa. Sull’isola delle Pelagie le persone in questione erano approdate in due momenti differenti, tra il 12 ed il 16 di ottobre. Per via delle condizioni sempre più precarie dell’hotspot lampedusano, si è quindi deciso di trasferire i migranti ...

