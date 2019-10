Anticipazioni Upas al 1 novembre | Diego accusato di tentato omicidio

Anticipazioni Upas dal 21 al 25 ottobre : Vittorio sente ancora la mancanza di Alex : Lunedì 21 ottobre torna su Rai 3 l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole in prima visione assoluta. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che verranno trasmessi degli episodi a dir poco clamorosi che avranno a che fare con il personaggio di Diego, il quale verrà accusato per l'incidente di Aldo Leone. E poi ancora Giovanna scoprirà il tradimento che le è stato perpetrato proprio da Aldo mentre Fabrizio si renderà conto di provare un ...

Anticipazioni Upas di lunedì 21 ottobre : Eugenio comincia a sospettare di Diego : La settimana di Un posto al sole si è conclusa all'insegna della disperazione di Diego: confuso per il troppo alcool bevuto la sera precedente, il figlio di Raffaele ha cominciato a sospettare di essere il vero responsabile dell'investimento di Aldo Leone, ancora in prognosi riservata all'ospedale. E uno sfuocato ricordo, giunto nella sua mente, è sembrato riconfermare la tesi, fin troppo scontata, del suo coinvolgimento. Ma davvero sono andate ...

Anticipazioni Upas - puntata del 17 ottobre : Delia mortifica pubblicamente Beatrice : La puntata di Un posto al sole in onda oggi 17 ottobre sarà ampiamente dedicata alle conseguenze dell'incidente di Aldo Leone. L'avvocato è stato investito da un'auto mentre usciva dall'appartamento di Beatrice, alla quale aveva appena dichiarato il suo amore. Ma chi è stato davvero ad attentare la sua vita? Il colpevole è davvero Diego, come tutto fa sembrare o si tratta di un epilogo troppo scontato? Le Anticipazioni di questa sera segnalano ...

Upas - Anticipazioni episodi dal 16 al 18 ottobre : Raffaele non ha più notizie di Diego : Un posto al sole, la popolare soap opera girata a Napoli e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre, continua a trattare tematiche attuali e delicate quali la violenza contro le donne e lo stalking. Nel corso delle ultime puntate, infatti, stiamo assistendo all’ossessione di Diego per la sua ex fidanzata Beatrice. Il ragazzo, dopo la fine della loro storia d’amore, non è riuscito a dimenticare l’avvocatessa e ha iniziato addirittura a pedinarla ...

Anticipazioni Upas - puntata del 15 ottobre : Arianna e Andrea potranno adottare un bambino : La soap Un posto al sole tornerà oggi 15 ottobre su Rai 3 con un nuovo appuntamento a partire dalle ore 20:45 circa. La puntata darà ampio spazio all'ossessione di Diego per Beatrice, confermata ulteriormente dall'intervento dell'uomo durante la discussione tra l'avvocatessa e Aldo Leone. Quest'ultimo ha allontanato subito Giordano e lo stesso ha fatto Beatrice, che oggi confermerà di avere le idee molto chiare a tal proposito: cercherà di ...

Anticipazioni Upas dal 21 al 25 ottobre : Giulia non vuole più pensare a Denis : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Un posto al sole, che verranno trasmesse su Rai 3 dal 21 al 25 ottobre 2019 in prima visione assoluta. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Diego, il quale si troverà in mezzo a dei guai molto seri. Il figlio di Raffaele, infatti, verrà accusato di essere il responsabile ...

Upas Anticipazioni dal 21 al 25 ottobre : Diego sospettato di aver investito Aldo : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alle indagini sull'incidente occorso ad Aldo Leone. Questa storyline promette di essere particolarmente avvincente e appassionerà gli spettatori per diverse puntate, coinvolgendo diversi personaggi. Dopo la lite con Diego, l'affascinante avvocato sarà investito da un'auto e finirà in ospedale in condizioni disperate. In virtù degli ultimi eventi, le indagini inizieranno a ...

Anticipazioni Upas del 14 ottobre : Alice cerca di trascorrere del tempo con Andrea : La puntata di Un posto al sole di ieri 11 ottobre ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso, a causa dell'ennesimo errore commesso da Diego. Dopo avere trascorso la notte in strada, sotto casa di Beatrice, il giovane Giordano ha visto la sua ex fidanzata scendere e incontrare Aldo. Diego è intervenuto per separare la coppia, non riuscendo a trattenere la propria rabbia contro il rivale in amore. Sarà questo il punto di partenza ...

Anticipazioni Upas al 25 ottobre : Diego pronto a costituirsi : Sono giunte puntuali le Anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 21 al 25 ottobre dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45 circa. Diego sarà sempre al centro dei riflettori dopo che litigherà con Aldo Leone a causa di Beatrice. L'avvocato poi verrà investito e finirà all'ospedale. In merito a quest'ultima trama ci sarà in Upas l'entrata in scena di un nuovo personaggio. Parliamo di Delia Caracciolo, la moglie ...

Anticipazioni Upas 10 ottobre : la Giordano confortata da Fabrizio dopo la morte di Arturo : È stato un epilogo drammatico quello che i telespettatori di Un posto al sole hanno seguito nella puntata di ieri 9 ottobre: Arturo purtroppo non è riuscito a rivelare a Marina quanto da lui scoperto sull'omicidio Rosato ed è morto a causa di una crisi respiratoria, dopo un duro scontro con Sebastiano. Giunta in ospedale insieme a Fabrizio, la Giordano non ha potuto far altro che constatare il decesso, sentendosi in colpa per non essere corsa ...

UPAS - Anticipazioni dal 14 al 18 ottobre : Aldo ricoverato d'urgenza in ospedale : Un posto al sole, anticipazioni dei nuovi episodi trasmessi su Rai Tre nella settimana dal 14 al 18 ottobre. Incredibili risvolti caratterizzeranno le storyline con protagonisti Diego, che non lascerà tregua a Beatrice, e Aldo, ricoverato d'urgenza in ospedale. Tuttavia, non saranno gli unici colpi di scena riservati agli spettatori. Un posto al sole, anticipazioni settimanali delle puntate dal 14 al 18 ottobre: l'invadenza di Assunta A seguito ...

Upas Anticipazioni al 18/10 : Beatrice minaccia di denuncia il figlio di Raffaele : I prossimi episodi di 'Un posto al sole' si preannunciano decisamente avvincenti e vedranno aprirsi un nuovo arco narrativo che terrà banco a lungo. Nonostante per un certo periodo è sembrato che Diego avesse messo da parte la sua ossessione per Beatrice, si scoprirà presto che, in realtà, non è affatto così. Come anticipato dal settimanale 'Telepiù', quest'ultimo continuerà a seguire ogni spostamento di Bea e a sostare sotto casa sua per ...

Upas - Anticipazioni al 18 ottobre : Diego litiga furiosamente con l'avvocato : Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole entreranno finalmente nel vivo alcune nuove storyline. Innanzitutto sarà possibile conoscere meglio il personaggio di Delia, moglie di Aldo Leone il quale, in seguito a un drammatico incidente, verrà ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mentre di Diego si perderanno temporaneamente le tracce. Nel frattempo, nel corso degli episodi in onda dal 14 al 18 ottobre, ci sarà un'importante novità per ...

Anticipazioni Upas ottobre : Aldo Leone viene investito e finisce in ospedale : Sono giunte le Anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno dal 14 al 18 ottobre ed uno spoiler in particolare che riguarderà il triangolo composto da Beatrice, Diego ed Aldo Leone. Quest'ultimo verrà investito e finirà in ospedale. Ma vediamo cosa accadrà nel dettaglio. Le trame relative a Bea, Diego ed Aldo Le Anticipazioni di Un posto al sole ci raccontano che Diego commetterà un grandissimo errore che comprometterà il suo ...