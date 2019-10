Ancelotti | “Voglio un Napoli coraggioso e presente che sfrutta le proprie potenzialità

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Carloed Amin Younes in conferenza prima di Salisburgo-Il Salisburgo è più forte dell’anno scorso? “Hanno cambiato molti giocatori mantenendo però la stessa idea di gioco. Con un calcio fatto d’intensità. Ci giochiamo molto in queste due sfide, loro hanno mostrato di saper giocare molto bene. In vista della qualificazione direi che è una doppia sfida che conterà molto”. Per Younes: Ti sei scrollato di dosso le difficoltà e le ansie iniziali? “Sono molto contento, ringrazio il mister per la fiducia che mi ha dato nonostante l’anno scorso sia stato infortunato. La società è fantastica, così come la squadra, ognuno di noi vuole mostrare il suo valore”. Per Younes: Come vede il Salisburgo? “Abbiamo rispetto di questa squadra che è forte piena di giovani con un gioco veloce e che pressa bene. Non ci vogliamo nascondere a ...

MarcoDiMaro : #Ancelotti: 'Voglio un Napoli presente, perché c'è rischio di essere intimiditi. Dobbiamo fare il nostro gioco e do… - Sport_Mediaset : #Napoli, #Ancelotti: 'Le due sfide con il #Salisburgo decisive per gli ottavi. Domani voglio una squadra coraggiosa… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: LIVE – #Carlo #Ancelotti: “Domani voglio vedere un #Napoli coraggioso” -