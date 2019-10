Ambra Lombardo e Kikò Nalli | il retroscena su Tina Cipollari | “L’ha fatto troppe volte”

Mattino 5 - Ambra Lombardo ammette : “Non andrei più sotto i ferri” : Ambra Lombardo a Mattino Cinque: la confessione inaspettata sull’operazione al seno Ambra Lombardo è stata invitata questa mattina da Federica Panicucci per parlare del suo intervento estetico. La fidanzata di Kikò Nalli, infatti, non molto tempo fa ha deciso di aumentare il volume dei suoi seni. Anche se a Mattino 5 ha confidato che non tornerebbe mai più sotto ai ferri. In quanto, nonostante non sia un intervento particolarmente ...

Ambra Lombardo soffre ancora dopo l’intervento : “È stato difficile” : Ambra Lombardo torna a parlare dell’operazione: la confessione Ambra Lombardo ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più. E in questa occasione la ragazza ha ovviamente parlato della sua relazione con Kikò Nalli, rassicurando ancora una volta tutti sul fatto che ormai siano riusciti a superare le loro piccole divergenze. Ma non è finita qua perchè Ambra del GF ha fatto parlare in questo periodo anche per aver deciso di ...

Kikò Nalli aggredito 'trauma cranico' : come sta?/ Ambra Lombardo 'basta violenza!' : Kikò Nalli aggredito, finisce in ospedale dopo essere stato colpito alla testa. La fidanzata Ambra Lombardo lancia un appello: 'basta violenza!'.

Kikò Nalli raggiunge Ambra Lombardo. Lei : “Sono tornata triste” : Ambra Lombardo: la confessione sul suo passato dopo l’incontro con Kikò Nalli Kikò Nalli aveva rivelato che a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi, e famigliari, non poteva trascorrere molto tempo con Ambra Lombardo. Per questo motivo, non appena arrivato in Sicilia per i workshop che sta conducendo di recente, non ci ha pensato due volte a raggiungere la sua amata, pubblicando anche un tenero scatto che li ritrae insieme, nel ...

Ambra Lombardo : “Ho perso peso a causa di un amore malato” : Ambra Lombardo, che ha rifatto il seno in seguito ad una perdita di peso notevole, racconta di essere dimagrita a causa di un amore malato. Fino ad oggi, Ambra Lombardo raccontava di essersi sottoposta ad un intervento per ingrandire il seno, che le era diminuito a seguito di alcuni problemi di salute, ma non aveva mai chiarito quali fossero state le cause di quanto successo.La ex concorrente del Grande Fratello, infatti, aveva sempre detto di ...

Ambra Lombardo nuda a ‘Pomeriggio Cinque’ : il nuovo seno in diretta tv : Ambra Lombardo, la prof. del Grande Fratello, si è rifatta il seno anche contro la volontà del fidanzato Kikò Nalli. “Barbara sto una favola, ero già pronta a truccarmi”, aveva scherzato in diretta con Pomeriggio Cinque dalla clinica dove il professor Pietro Lorenzetti aveva appena eseguito l’operazione al seno voluta dalla ex gieffina. Nei giorni precedenti, il suo compagno Kiko Nalli aveva espresso il suo disaccordo per l’operazione, ma poi ...

Il seno nuovo di Ambra Lombardo a Pomeriggio Cinque : "Kiko si è rassegnato" : Ambra Lombardo sembra essere rinata dopo l'operazione chirurgica al seno per aumentarlo di qualche misura. La prof che abbiamo conosciuto nella casa del Grande Fratello si presenta raggiante a Pomeriggio Cinque: "Mi sono sottoposta all'intervento da meno di due settimane. Sto benissimo, una favola. Sono contentissima e soddisfattissima".La scelta di Ambra aveva fatto storcere il naso del suo fidanzato Kiko Nalli, i due stavano vivendo una ...

Ambra Lombardo mostra il seno nuovo a Pomeriggio 5 : «Kikò si è rassegnato» : Ambra Lombardo, la prof. del Grande Fratello, si è rifatta il seno anche contro la volontà del fidanzato Kikò Nalli. I due, che si sono innamorati sotto i riflettori della casa...

Ambra Lombardo - SENO NUOVO A POMERIGGIO 5/ 'Cos'ha detto Kikò? Che sono bellissime!' : AMBRA LOMBARDO mostra il SENO NUOVO a POMERIGGIO 5. L'ex professoressa del Grande Fratello 16 pochi giorni dopo l'intervento

Pomeriggio 5 : Roberta Beta fa una clamorosa gaffe con Ambra Lombardo : Roberta Beta a Pomeriggio Cinque: la gaffe con Ambra Lombardo A Pomeriggio 5 non poteva mancare, nel fine settimana, il talk dedicato alla bellezza e ai ritocchi estetici. Tra gli ospiti in studio c’era Ambra Lombardo che settimana scorsa ha rifatto il seno proprio in collegamento con Barbara d’Urso. La bella conduttrice partenopea, infatti, ha ricordato l’intervento fatto dalla fidanzata di Kikò Nalli qualche giorno fa. In ...

Ambra Lombardo - seno nuovo a Pomeriggio 5/ 'Tutto grazie al prof Lorenzetti!' : Ambra Lombardo mostra il seno nuovo a Pomeriggio 5. L'ex professoressa del Grande Fratello 16 pochi giorni dopo l'intervento

Ambra Lombardo criticata - Kikò Nalli tuona : “Ci metto la faccia!” : Kikò Nalli difende la sua storia d’amore con Ambra Lombardo: lo sfogo Ambra Lombardo è uno dei personaggi del piccolo schermo più criticati del momento. Prima per aver annunciato, e poi smentito, la fine della sua storia con Kikò Nalli e poi per essersi rifatta il seno durante una puntata di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Il suo compagno è stanco di leggere i continui attacchi ricevuti dalla bella professoressa e, sul suo profilo ...

Kikò Nalli : Ho preso casa per accogliere Ambra Lombardo : Ne abbiamo sentite di tutti i colori sul loro conto, ma finalmente Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno ripreso in mano saldamente la loro relazione. A un certo punto, infatti, sembrava ormai che la loro love story fosse giunta al capolinea, con tanto di interviste che confermavano il gossip. Tuttavia, pochi giorni fa, l’ex professoressa è stata ospite di Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, ...

Ambra Lombardo sulla crisi con Kikò : “Ho lanciato qualche piatto” : Kikò Nalli: Ambra Lombardo torna a fare chiarezza sul loro rapporto Ambra Lombardo aveva seminato il panico affermando che la sua relazione con Kikò Nalli fosse terminata a causa della sua poca presenza. Nonostante la bella professoressa abbia smentito la notizia, affermando di aver detto alcune cose soltanto perché presa dalla rabbia, in molti continuano a dubitare che i due stiano ancora insieme. Così, approfittando dei microfoni di Non ...