Alpine A110S – La nuova coupè leggera | intensa personalità sportiva ed elevata potenza di

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019)presenta il nuovo modelloe stile deciso Con un’e uno stile deciso, l’si unisce all’A110 Pure e all’A110 Légende nella gamma di modelli. Assumendo una posizione nella parte superiore della gamma, laè una coupécaratterizzata dadel motore, una configurazione focalizzata del telaio e raffinati elementi di design. L’è stata progettata per offrire una risposta di maneggevolezza precisa e una stabilità alle alte velocità. Lo stile sofisticato fiorisce dentro e fuori, così come l’uso di materiali di alta gamma come la fibra di carbonio e il rivestimento Dinamica amplificano la natura decisa della vettura. Al suo centro una vera, l’è un’autoa due posti con motore centrale che eroga 292 CV e pesa ...