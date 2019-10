Alluvione in Liguria | esondazioni ed evacuazioni nella notte | paesi isolati | strade

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019)di apprensione in, per l’ondata di maltempo che ha innescato frane e provocato l’esondazione del torrente Stura in località Maddalena, molte persone sono state evacuate e alcunisono raggiungibili solo a piedi. La pioggia ha investito i comuni della valle Stura e valle Orba: situazione critica a Campo Ligure e a Rossiglione. Sia il sindaco di Rossiglione che quelli di Campo Ligure e Masone hanno deciso di tenere tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse per oggi. A Rossiglione una frana ha costretto una trentina di famiglie a lasciare le proprie case dal pomeriggio di ieri. Bloccate letra Rossiglione e Campo Ligure a causa di due frane: circa 500 persone risultano isolate, con frazioni e abitazioni raggiungibili solo a piedi. A Campo Ligure, la strada che da Masone porta in paese è ostruita dalle frane: fango e detriti si sono abbattuti su una ...

