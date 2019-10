Allerta Meteo Sardegna | rischio idrogeologico | in arrivo temporali

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per la piena del Po : “Nella giornata di mercoledì 23 ottobre la presenza di un vasto campo anticiclonico presente sul Bacino del Mediterraneo continuerà a mantenere condizioni di tempo stabile sulla nostra regione. La criticità gialla nella macroarea H è relativa al transito della piena di Po con superamento della soglia 1 nella sezione di Piacenza a partire dalla serata di oggi martedì 22 ottobre. Nel corso della giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, ...

Previsioni Meteo Roma : altri due giorni di sole e caldo - ma arriva l’Allerta per il maltempo di Giovedì sera [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Continua a spendere il sole sulla città eterna, disturbato solo da qualche stratificazione o velatura alta assolutamente innocua. Il campo anticiclonico tiene bene e lo farà ancora per le prossime 48 ore, anzi, tra oggi e domani è previsto il culmine dei massimi di pressione. Tuttavia, la circolazione è destinata a cambiare, perlomeno temporaneamente, verso metà settimana. La svolta annunciata vi sarà. Magari per ...

Allerta Meteo Piemonte : il Lago Maggiore cresce 4 cm l’ora - ha superato il livello di guardia : La saccatura di origine atlantica presente sulla Penisola Iberica, responsabile degli intensi e persistenti flussi meridionali nella giornata di ieri sul Piemonte, si sta gradualmente spostando verso ovest grazie ad una temporanea espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale: lo spiega Arpa Piemonte in una nota. Nelle ultime ore sul basso alessandrino i fenomeni temporaleschi si sono attenuati fortemente, con precipitazioni residue ...

Maltempo : tra Genova - Milano e Torino meteo da "Allerta" : Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Genova-Torino e Genova-Milano. La protezione civile conferma l'allerta meteo: è...

Maltempo - Allerta Meteo domani per forti piogge : l’elenco delle regioni a rischio : Ancora forti piogge, anche nella giornata di domani martedì 22 ottobre, sul Nord-Ovest. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo: sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per domani allerta arancione su gran parte della Lombardia. Inoltre è valutata allerta gialla sul resto della Lombardia, su gran parte di Liguria e Piemonte e sulla Valle d’Aosta.Continua a leggere

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo estivo dall’Emilia Romagna in giù [DATI] : Continua a diluviare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, dove lo scirocco sta addensando piogge torrenziali quasi ininterrotte da ormai una settimana. Soltanto oggi sono caduti in Liguria 205mm di pioggia a Rossiglione, 147mm a Genova Multedo, 130mm a Genova Sestri; nel basso Piemonte abbiamo i quantitativi pluviometrici più significativi con 214mm ad Arquata Scrivia, 190mm a Gavi, 189mm a Sardigliano, 179mm a Castellania, 161mm a ...

Allerta Meteo Valle D’Aosta : criticità gialla su tutta la regione : Il centro funzionale della regione ha emesso un bollettino di ordinaria criticità idrogeologica (Allerta ‘gialla’, livello 1 su una scala crescente da 1 a 3 punti) per tutto il territorio della Valle d’Aosta. “Date le condizioni di saturazione del suolo – si legge – e le precipitazioni intense ancora attese per oggi e per la prima parte di domani, si possono innescare cadute di massi e frane superficiali, ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora maltempo - criticità arancione nel Nord della regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...

Il maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Decide di andare in cerca di funghi nonostante l’Allerta Meteo : trovato morto : Un cercatore di funghi disperso da ieri pomeriggio nei boschi di Fontanigorda, nell’entroterra di Genova, è stato trovato morto da un altro fungaiolo nella tarda mattinata di oggi nei pressi del passo del Fregarolo. Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco, era iniziate ieri sera intorno alle 22. Per recuperare la salma dell’uomo, che era andato in cerca di funghi mentre era in vigore l’allerta meteo arancione, è stato ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora pioggia - cresce il livello del Lago Maggiore : La vasta saccatura presente sulla Spagna continua a interessare il Piemonte con flussi umidi da sud. Dopo la temporanea attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata odierna, dal pomeriggio – spiega Arpa Piemonte in una nota – è attesa una nuova intensificazione nel verbano, alto novarese, alto vercellese e biellese. Precipitazioni molto forti a carattere di rovescio sono attese in serata anche sul basso alessandrino al ...

Allerta Meteo Liguria : scenario “fortemente instabile” - criticità modificata e prolungata [DETTAGLI] : “Dopo il violento ma breve passaggio temporalesco tra la notte e il primo mattino, lo scenario Meteo sulla Liguria resta, comunque, fortemente instabile“: Arpal ha dunque modificato e prolungato l’Allerta Meteo per temporali e piogge diffuse con queste modalità: Centro ponente e bacini padani di levante (zone b, d, e) arancione dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi, poi gialla fino alle 8 di domani martedi’ 22 ottobre Levante (zona ...

Liguria Allerta Meteo 21 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion In base alle condizioni Meteo previste sul territorio della Liguria, la Protezione Civile ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulle criticità. L’Allerta passa da grado Rosso ad Arancio sui settori B e D fino a fine giornata, poi gialla fino alle 8.00 di martedì 22 Ottobre 2019. Nella nota previsionale si legge: Nel corso della giornata è attesa una nuova ...