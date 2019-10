Alle 14 ci mettiamo alla prova senza vergogna con Ring Fit Adventure per Switch!

Fonte : eurogamer

(Di martedì 22 ottobre 2019) Anche per oggi si rinnova l'appuntamento con le imperdibili dirette di Eurogamer.it! Nel primo pomeriggio ci soffermeremo suFitper Nintendo Switch.Fitè un nuovo tipo di gioco d'avventura dove i giocatori esplorano un ampio mondo di fantasia ricco di nemici da affrontare a colpi di squat, addominali e molto altro.L'avventura che unisce gioco e fitness è stata già protagonista della nostra anteprima, mentre oggi è in programma una diretta che potrete seguire a partire dore 14, in compagnia di Luca Forte.Leggi altro...

