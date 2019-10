Allarme alimenti scaduti | ritirato prodotto dal banco carni per rischio microbiologico

Fonte : meteoweb.eu

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per "La trippa precotta tagliata B.A.B", marchio "LA TRIPA 'D MUNCALE' SRL",a Moncalieri (Torino). Il lotto incriminato è il n° 276S, venduto in confezioni da 500 grammi Il motivo della segnalazione è indicato in "Richiamo per", a causa di errata etichettatura del. Le confezioni, infatti, presentano come data di scadenza il 18/11/2019, mentre il reale termine di scadenza era il 18/10/2019. I consumatori che fossero in possesso delle confezioni indicate possono riportarle al punto vendita di acquisto per rimborso o sostituzione.

