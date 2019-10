Al via la beta di Steam Remote Play Together | da ora è possibile giocare in multiplayer

Brutte notizie per i Galaxy S10 : Samsung rinvia la beta di Android 10 : La beta di Android 10 per Samsung Galaxy S10 è stata rinviata a metà ottobre L'articolo Brutte notizie per i Galaxy S10: Samsung rinvia la beta di Android 10 proviene da TuttoAndroid.

EMUI 10 Beta disponibile previa registrazione per altri smartphone Huawei e HONOR : La possibilità di registrarsi alla Beta di EMUI 10 è arrivata anche per i possessori di HONOR 20i, HONOR 10, Huawei Enjoy 9s e Huawei Maimang 6; al momento le registrazioni sono però aperte solo in Cina. L'articolo EMUI 10 Beta disponibile previa registrazione per altri smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Al via oggi le due settimane di sessioni beta di Call of Duty : Modern Warfare : Se non vedete l'ora di mettere le mani su Call of Duty: Modern Warfare di Infinity Ward, ecco un utile reminder per le varie sessioni beta - alcune aperte - che inizieranno oggi.oggi, 12 settembre, iniziano le sessioni, ma riguarderanno solo gli utenti PS4. Il 12 e 13 settembre, i giocatori PS4 con "accesso anticipato", ovvero quelli che hanno prenotato il gioco, potranno provare lo sparatutto. In seguito i giocatori di PS4 accederanno alla beta ...

Puntualissimo download beta EMUI 10 Su Huawei P30 e P30 Pro : via oggi 8 settembre : Nessuna attesa per la beta EMUI 10 su Huawei P30 e P30 Pro e tutto esattamente come stabilito dalla pianificazione del produttore asiatico. In effetti doveva essere il giorno 8 settembre quello individuato per il download del nuovo aggiornamento nella sua versione sperimentale e gli sviluppatori, di fatti, sono stati puntualissimi nel loro operato. Tra la giornata di venerdì e quella di ieri, in effetti, è di fatto partita la fase di ...

Samsung testa in pista le potenzialità del 5G e avvia un programma beta per Galaxy Home Mini : Samsung e SK Telecom hanno annunciato il successo di un esperimento volto a fornire una dimostrazione delle potenzialità della tecnologia 5G L'articolo Samsung testa in pista le potenzialità del 5G e avvia un programma beta per Galaxy Home Mini proviene da TuttoAndroid.