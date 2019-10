Al Genoa arriva “mister 13 palle” | Thiago Motta e la sua bi-zona

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ha “13 palle” e un modulo inedito, ma non ha il patentino.è l’ultimo gioco di Preziosi. D’azzardo. When in trouble go big, dicono, e se non è in trouble il… per cui ecco il big. Un uomo del triplete, ancora molto giocatore e poco allenatore. L’ha messo alla guida del Grifone senza la licenza, ma per quella ci sono le deroghe, e chissà se la Lega la concederà per mandarlo in panchina già sabato sera contro il Brescia. In ogni caso ci sarebbe Roberto Murgita con la sua licenza UEFA Pro pronto a prestarsi da tutor. “Ha 13 palle”, dice Preziosi, che fa curriculum. E poiè già nomea di tecnico vivace, pur avendo allenato di fatto solo la Primavera del Psg. Ha lavorato con Guardiola, Ancelotti e Mourinho (“Guardiola è il re del gioco, ammiro molto Zidane. Ma Ancelotti è stato il top”). A scuola dai più ...

