Agenzia italiana del Farmaco ritira da mercato medicina per acidità di stomaco | contiene

La Notte Europea della Ricerca : tante presenze all’Agenzia Spaziale Italiana : Giochi e attività, laboratori per grandi e piccini, un planetario per conoscere la volta stellata, mostre di fumetti, proiezioni cinematografiche e visite guidate dedicate all’architettura della sede. Questo e molto altro ciò che l’Agenzia Spaziale Italiana ha proposto in occasione della Notte Europea della Ricerca. Anche per l’edizione 2019 i partecipanti che hanno varcato le porte dell’agenzia hanno registrato un affluenza significativa ...

L’Agenzia italiana del Farmaco ha ordinato di non utilizzare farmaci contenenti ranitidina - compreso il Buscopan Antiacido : Le persone che attualmente li stanno usando non devono sospendere il trattamento, ma consultare il proprio medico

“Impurità cancerogene”. L’Agenzia italiana ordina il ritiro del farmaco : Maxi ritiro di medicinali anti-acido ‘made in India’. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) annuncia infatti in un comunicato di aver disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica Saraca Laboratories ltd – India. Il motivo è la presenza, in alcuni di questi lotti, di un’impurezza ...

Notte Europea dei Ricercatori 2019 : l’Agenzia Spaziale Italiana apre le porte al pubblico il 27 Settembre : Giochi e attività perbambini, laboratori per grandi e piccoli, un planetario per conoscere la volta stellata, mostre di fumetti e quadri ma anche conferenze, proiezioni cinematografiche e visite guidate dedicate all’architettura della sede. Questo e molto altro sipotrà vivere la sera del 27 Settembre prossimo quando l’Agenzia Spaziale Italiana(ASI) aprirà le porte al pubblico, come ogni anno, per la Notte Europea dei Ricercatori. L’evento, ...

“Mediterranea – Visioni di un mare antico e complesso” : a Matera la mostra di Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio : L’Agenzia Spaziale Italiana e Telespazio hanno inaugurato oggi a Matera la mostra “Mediterranea – Visioni di un mare antico e complesso”. Parte integrante del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, l’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e dal Polo Museale della Basilicatainsieme con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e ...