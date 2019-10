Fonte : eurogamer

(Di martedì 22 ottobre 2019) Daedalic Entertainment ha da poco pubblicato il primorelativo al suo strategico co-op Aof. Il video è solo il primo di una serie in cui il Narrative Designer Benjamin Kuhn e l'Art Director Michael Teske parlano della libertà d'azione che il genere fantasy consente loro e il modo in cui la cooperazione tra i due giocatori possono plasmare la storia del gioco.Il videoinoltre per la prima volta la una, ovvero i Wild Banners. Come suggerisce il nome, questaè composta da diverse tribù di nomadi e mostruosi umanoidi. Sono in grado di riutilizzare ogni oggetto (anche gli scarti) per sopravvivere in questo difficile mondo. I leader dei Wild Banner sono davvero variegati, ad esempio lo Gnoll Chieftain può curare i suoi alleati e scatenare una pioggia di dardi sui suoi suoi avversari, Shadowdancer è invece un vero e proprio killer ...

Eurogamer_it : A Year of Rain si mostra in un nuovo trailer dedicato ad una terza fazione giocabile -