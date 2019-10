A M5s non basta mai | anche oggi all' attacco di Moscovici

M5s - Spadafora : “Roma? Amministrazione è un problema. Siamo tutti corresponsabili - non solo la Raggi. Potevamo aspettarci molto di più” : “Roma e la sua Amministrazione restano un problema, ma non la sindaca Raggi. E’ una esperienza alla quale sicuramente Potevamo e dovevamo aspettarci molto di più. Non è un problema personale della Raggi, ma è un progetto guidato dalla Raggi. E in qualche modo Siamo tutti corresponsabili come M5s. E’ stata certamente una esperienza difficile e faticosa, che non ha dato tutto quello che si aspettavano i cittadini da questo ...

Il senatore Marcucci dice che non scommetterebbe sull'alleanza Pd-M5s : “Io non scommetterei per un'alleanza con i Cinque Stelle. Sinceramente è davvero troppo presto per darla come acquisita, io per dire non ci scommetterei”. E così gli elettori contrari all'alleanza “dovranno aspettare” prima di decidere di non votare più Pd, se non soddisfatti. In un'intervista al Corriere della Sera il senatore Andrea Marcucci, imprenditore farmaceutico e attuale capogruppo del Pd a Palazzo Madama, fedelissimo di Renzi da ...

Pensioni e Manovra - il M5s non teme l'emendamento contro Quota 100 : 'I voti non ci sono" : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 ottobre 2019 vedono emergere nuove prese di posizione dal Movimento 5 Stelle in merito alla conferma del meccanismo di prepensionamento attraverso la Quota 100 anche nel prossimo anno. Sul provvedimento è in corso un'accesa battaglia politica tra le stesse forze interne della maggioranza. Al momento il governo ha confermato la misura, ma la diatriba sembra pronta a spostarsi in parlamento, dove si ...

Salvini ha spiegato perché non tornerà mai al governo col M5s : "Non ho bisogno di firmare fogli per dire che con il Pd non governerò mai e che con il Movimento ci abbiamo provato ma è finita come è finita". Così Matteo Salvini ai cronisti che gli chiedono se firmerà l'appello anti-inciucio proposto dal presidente FdI, Giorgia Meloni. Mai più con i 5 stelle? "Abbiamo già dato. Ci abbiamo provato in ogni maniera possibile, ormai è emersa la loro vera natura di sinistra, sono una costola del Pd. Auguri a ...

La7 - Zingaretti a M5s e Iv : “Basta polemiche - gli italiani non sono coglioni. Centrodestra unito? Serve alternativa o siamo tutti più deboli” : “Basta mettere paletti sui provvedimenti, il gioco a chi la spara più grande fa male a tutti. Gli italiani sono stanchi, ma non sono coglioni. Se si va avanti così fanno la rivolta”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, è il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. “Il Centrodestra è tornato unito in piazza San Giovanni” ha aggiunto, “per questo Serve un’alternativa ...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5s non c'è governo - vertice per 3 proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

Di Maio risponde a Conte : "Senza M5s non esiste Governo" : Ieri sera, al termine di una giornata di polemiche sulla manovra e su eventuali modifiche da apportare, il Premier Conte si è lasciato andare a dichiarazioni nette, ricordando a tutte le componenti che sono state proprio loro ad approvare in consiglio dei ministri la manovra che adesso stanno criticando. Conte ha invitato tutti a fare squadra, altrimenti "chi non la pensa così è fuori dal Governo".Conte ha richiamato all'ordine proprio tutti, ...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5s non esiste il governo - vertice per tre proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

Di Maio risponde a Conte : "Senza M5s non esiste Governo e manovra" : Ieri sera, al termine di una giornata di polemiche sulla manovra e su eventuali modifiche da apportare, il Premier Conte si è lasciato andare a dichiarazioni nette, ricordando a tutte le componenti che sono state proprio loro ad approvare in consiglio dei ministri la manovra che adesso stanno criticando. Conte ha invitato tutti a fare squadra, altrimenti "chi non la pensa così è fuori dal Governo".Conte ha richiamato all'ordine proprio tutti, ...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5s non esiste il governo - vertice per 3 proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

Di Maio - pressing su Conte : sì a 3 proposte M5s «o la manovra non esiste» : L'ultimatum lanciato a Giuseppe Conte via Facebook in vista del vertice di governo in agenda il 21 ottobre rilancia così tre proposte «imprescindibili» da inserire nella legge di bilancio: «O si fanno o non esiste la manovra»

Di Maio a Conte : “I suoi toni ci fanno male - senza il M5s non esiste il governo” : “Questi toni ci fanno male, gli ultimatum non servono. senza il M5s non esiste il governo”. A dirlo, da Matera, è il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, che risponde alle parole pronunciate ieri da Giuseppe Conte, che aveva ribadito il suo sì al piano anti-evasione in contrapposizione con le idee espresse proprio da Di Maio (e da Matteo Renzi). L'articolo Di Maio a Conte: “I suoi toni ci fanno male, senza il ...

Conte : “M5s gridava ‘onestà’ - il piano anti-evasione va avanti. Chi non ci sta è fuori dal governo” : “Il piano anti-evasione resta e dobbiamo lavorare tutti insieme per portarlo a compimento. Il M5s gridava ‘onestà, onestà’, io ho accettato di fare politica perché loro si fidavano di me e io mi fidavo di loro”. Sono le parole, critiche, che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha pronunciato da Perugia in riferimento alle dichiarazioni di Luigi Di Maio (e di Matteo Renzi), secondo cui il piano anti-evasione ...

Governo - Di Maio a Conte : “No a ultimatum - senza M5s non esistono esecutivo e manovra” : La risposta non si è fatta attendere e il tono, in attesa del vertice di maggioranza convocato per lunedì, è da muro contro muro. Luigi Di Maio l’ha offerta ai giornalisti che lo attendevano Matera per Expo 2020, la cui prima domanda è stata sulle parole pronunciate ieri da Giuseppe Conte. “I toni ‘o si fa così o si va a casa’ fanno del male al Paese, fanno del male al Governo. In politica si ascolta la prima forza ...