Zingaretti | rispettare impegni presi perché italiani calmi ma non coglioni

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma – “Non fa solo effetto ma fa male. Noi saremo responsabili, diciamo che si può andare avanti, ma nessuno ricominci a mettere bandierine perchè glisono un popolo calmo ma glinon sono dei. Se non rispettiamo glisi arrabbiano e ci sarà una rivolta“. Lo ha detto ieri Nicola, segretario del Pd, ospite del programma ‘Non è l’arena’ su La7. “SE C’È CHI FA FURBO VIENE MENO INTERESSE ANDARE AVANTI” “Se in questo governo qualcuno si illude che facendo il furbo un giorno dice sì e poi il giorno dopo fa polemica l’interesse ad andare avanti viene meno. Le biciclette stanno in piedi per il bene comune. Se ne cade una…”, ha detto ancorasu La7. “AVANTI INSIEME MA SE NON CI SONO CONDIZIONI LO SI DICA, NON RESTO PER OCCUPARE POLTRONE” “Se diventa un gioco politico quello di logorare la possibilità di cambiare l’Italia, viene meno il ...

