Zingaretti | «Gli italiani non sono dei coglioni»

Governo - Zingaretti : “Basta col gioco a chi la spara più grande : gli italiani sono stanchi - non coglioni. Mantenere la parola o sarà la rivolta” : Nelle 48 ore di tensione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da una parte e il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il leader di Italia Viva Matteo Renzi (per diversi motivi) dall’altra, è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a cercare di mettere il freno alla corsa alla polemica che si è scatenata sulla manovra economica. Anzi, paradossalmente dopo che la manovra è stata approvata. Il leader lo fa usando un linguaggio ...

Roma : Salvini - ‘rivoluzionario se Zingaretti-Raggi si mettessero d’accordo per togliere rifiuti’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Sentivo Nicola Zingaretti che parlava di piantare alberi. Se Zingaretti e il sindaco di Roma, Virginia Raggi si mettessero d’accordo per togliere la monnezza da Roma sarebbe già una cosa rivoluzionaria”. Così il leader della Lega Matteo Salvini su La7 a ‘Non è l’arena’.”E’ difficile trovare a Roma uno spazio per piantere alberi perché fra buche, monnezze e i topi ...

Non è l'Arena - Nicola Zingaretti da Massimo Giletti : "Gli italiani non sono cogli***. Cosa dobbiamo fare" : Nicola Zingaretti è scatenato da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 e si lascia sfuggire anche una parolaccia: "Non si può andare avanti con litigi continui. Gli italiani non sono cogli***. Bisogna rispettare gli accordi". E' irritato il segretario del Pd: "Io ero il più scettico a fare questo g

Centrodestra a Roma - Salvini : «A casa Raggi e Zingaretti». Berlusconi : no a governo tasse. Gli organizzatori : «Siamo 200mila» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Travaglio : “Grillo ha invitato il M5s a cambiare perché sta cambiando tutto. Il Pd di Zingaretti non è quello di Renzi” : “Italia 5 Stelle? Grillo ha fatto un discorso in cui spiega che sta cambiando tutto. Quindi, invita il movimento a cambiare, riconoscendo chiaramente che con la Lega non si riusciva a cambiare. Quando mai la Lega è stata ambientalista? Ieri Berlusconi, alleato della Lega, a una domanda su Greta Thunberg ha risposto con una barzelletta sul Viagra e tre stangone svedesi”. E’ il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, al ...

Sidoli : abbattimento cinghiali illegittimo - Zingaretti e Raggi non amano gli animali : Roma – Arrivano le parole di Rinaldo Sidoli, il portavoce di Alleanza, Popolare Ecologista, in merito alla delibera del Movimento Cinque Stelle sull’abbattimento dei cinghiali, bollata come illegittima dallo stesso Sidoli. “Siamo sconcertati per la Deliberazione n.190 della Giunta capitolina in materia di gestione del cinghiale nel territorio di Roma Capitale. Il testo prevede l’abbattimento selettivo degli ungulati. Una scelta ...

I dirigenti stanno con Zingaretti - ma sull'alleanza col M5s la base del Pd è in subbuglio : Promosso dai dirigenti, bocciato sui social network: l'idea di Nicola Zingaretti di aprire ad alleanze strutturali con il Movimento 5 Stelle ha riacceso gli animi in un partito che, dopo il varo del governo e la scissione renziana, sta faticosamente ritrovando una sua unità. "Il M5S, che fino a ieri definiva il Pd come un nemico, diventerebbe quindi una stampella per rifare il vecchio ulivo prodiano degli anni'90. Il M5S è la più grande truffa ...

Nicola Zingaretti - i suoi alleati Cinque stelle vogliono sfiduciarlo alla Regione Lazio : Più che alleati, nemici in casa. Contro Nicola Zingaretti è pronta la seconda mozione di sfiducia. L'ha presentata il centrodestra: otto pagine in cui il governatore della Regione Lazio viene messo di fronte ai suoi fallimenti su sanità, rifiuti, infrastrutture, trasporti. Una mozione che però spacc

Nicola Zingaretti consegna la Calabria al M5s - rivolta dentro il Pd : gli salta in aria il partito : Le primarie, strumento di democrazia che per eccellenza sono del partito democratico, vengono negate in Calabria. Quello che sta avvenendo in questi giorni ha dell'incredibile. Ma andiamo per ordine. Bisogna dire che il primo concreto esempio di elezioni primarie su scala nazionale e indirizzato a t

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - la cena riservata su Renzi : "Meno ne parliamo e meglio è" : "Meno ne parliamo meglio è, evitiamo di dargli occasione di visibilità". Alla cena, la seconda, tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti il convitato di pietra è Matteo Renzi. Secondo il retroscena del Corriere della Sera, i leader di M5s e Pd si sono visti al Circolo del Ministero degli Esteri sulle s

Taglio parlamentari è legge - patto a cena Di Maio-Zingaretti per il doppio turno : Il piatto forte: rilanciare la fase due del governo, dopo il sì definitivo al Taglio dei parlamentari. Occasione ghiotta per iniziare a ragionare sulla futura legge elettorale....