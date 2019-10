Xiaomi Mi A3 | Mi A2 | Mi A2 Lite e Mi A1 si aggiornano con le patch di sicurezza di

In esclusiva con Vodafone lo Xiaomi Mi 9 Lite : arrivo in Italia previsto per domani 19 ottobre : Avete seguito con attenzione il lancio dello Xiaomi Mi 9 Lite, sperando di poterlo presto acquistare? Dovete sapere che Vodafone lo venderà in esclusiva a partire da domani, sabato 19 ottobre. Potrete comprare il dispositivo presso i punti vendita del gestore rosso, così come sul suo store ufficiale, al prezzo di 399.99 euro. Vi sembra troppo? Comprensibile, ma, se veramente interessati, dovete sapere che ci sarebbe anche la possibilità di ...

Xiaomi Mi 9 Lite è disponibile all'acquisto in Italia da oggi : Xiaomi Mi 9 Lite è disponibile all'acquisto in Italia a partire da oggi, sia attraverso il Mi Store ufficiale sia presso altri rivenditori: ecco i prezzi di vendita per il nostro Paese e dove trovarlo già scontato.

Voglia di Android 10? Eccolo su Realme 3 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy S7 e non solo - grazie alle custom ROM : Realme 3 Pro, Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi A2 Lite, Lenovo ZUK Z1, Sony Xperia XA2 e Lenovo P2 ricevono Android 10 grazie alle custom ROM.

Xiaomi Mi9 lite : migliori cover e pellicole di vetro : Xiaomi sta ampliando sempre più il suo catalogo con prodotti per ogni fascia di prezzo e dalle caratteristiche sempre allettanti. Non è da meno il nuovo Xiaomi Mi9 lite, che va ad accrescere la già leggi di più...

Che sconti : Xiaomi Mi 9T - 9T Pro - 9 SE e 9 Lite in offerta a prezzi strepitosi : La serie Mi 9 di Xiaomi si è decisamente "allargata" dalla presentazione del modello originale, al quale era stato affiancato l'ottimo Xiaomi Mi 9 SE. Nei mesi successivi abbiamo visto arrivare Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro (versioni occidentali della serie Redmi K20) e da qualche settimana al gruppo si è aggiunto Xiaomi Mi 9 Lite, altro rebranding, stavolta di Xiaomi Mi CC9. Anche se tutti i modelli citati sono disponibili anche in ...

Xiaomi Mi A2 - Mi A2 Lite e Mi A1 si aggiornano con le patch di sicurezza di settembre 2019 : Xiaomi Mi A2, Mi A2 e Mi A1 hanno iniziato a ricevere gli aggiornamenti software con le patch di sicurezza di Android relative al mese di settembre 2019.

Smartphone Xiaomi Mi 9 Lite in vendita in Italia da ottobre - prezzi fra 200 e 250 euro : Xiaomi ha annunciato ufficialmente il nuovo Smartphone Mi 9 Lite, un nuovo membro della gamma Mi 9 di Xiaomi che sarà disponibile in commercio da ottobre nelle colorazioni Pearl White, Aurora Blue e Onyx Grey. Al momento non sono stati comunicati i prezzi di vendita, ma dato che si tratta di un prodotto di fascia media ci possiamo aspettare cifre comprese fra 200 e 250 euro. Le caratteristiche tecniche non costituiscono una novità, dato che ...

Xiaomi Mi9 Lite : ampio display OLED con super fotocamera frontale : Da Xiaomi un nuovo smartphone dal raffinato design con schermo da 6,3 pollici e camera anteriore da ben 32 MP

Lanciato lo Xiaomi Mi 9 Lite oggi 16 settembre in Italia : le caratteristiche : È stato Lanciato quest'oggi per l'Italia lo Xiaomi Mi 9 Lite, come vi avevamo preannunciato in questo articolo di qualche giorno fa. Si tratta del corrispettivo europeo dello Xiaomi CC9, commercializzato in Cina a luglio scorso. Il device ha dimensioni di 156.8 x 74.5 x 8.67 mm, distribuite in un peso di 179 gr., ed integra il sistema operativo Android 9 Pie con MIUI 10.3. Lo Xiaomi Mi 9 Lite ha un pannello AMOLED da 6.39 pollici con ...

In Europa dal 16 settembre lo Xiaomi Mi 9 Lite : le specifiche confermate : Atteso per il 16 settembre lo Xiaomi Mi 9 Lite, che varcherà i confini europei a partire dal mercato spagnolo. L'OEM lo ha confermato personalmente sul proprio sito ufficiale, raggiungibile da questo indirizzo. Vi avevamo parlato di questo smartphone già ad inizio settembre, quando era misteriosamente apparso nell'elenco dei device certificati da Google, con nome in codice 'pyxis' (il medesimo del Mi CC9 lanciato nel mese di luglio sul mercato ...

