WWF | “I dati ENEA sull’andamento del sistema energetico sono un campanello d’allarme per

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L’Analisi delitaliano per i primi sei mesi dell’anno, diffusa oggidall’, è unper il Paese perché, a fronte degli enunciati, si procede in direzione opposta a quella auspicabile sia per far fronte alla crisi climatica, sia per essere al passo con la transizione energetica in atto. A due anni dalla SEN ed a un anno dal PNIEC, manca ancora una strategia di implementazione per lo sviluppo delle rinnovabili, l’unico vero attore della decarbonizzazione, ed è evidente come lo sforzo maggiore sia stato indirizzato per promuovere il settore del gas. Senza un deciso cambio di rotta l’Indice della Transizione è destinato a peggiorare. La decarbonizzazione è possibile solo con il passaggio dai combustibili fossili al mix rinnovabili ed efficienza energetica, non certo con un aumento del ruolo del gas che, pur emettendo meno CO2 del carbone, è comunque ...

Ss51202463 : RT @WWFitalia: #EEA2019 Ricercatori Med identificano soluzioni di #citizenscience per migliorare raccolta dati e gestione #squali in #med… - SwinGiu : RT @WWFitalia: #EEA2019 Ricercatori Med identificano soluzioni di #citizenscience per migliorare raccolta dati e gestione #squali in #med… - WWFitalia : #EEA2019 Ricercatori Med identificano soluzioni di #citizenscience per migliorare raccolta dati e gestione… -