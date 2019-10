Wurz | “I cerchi da 18″? Solo marketing”

Fonte : motorinolimits

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Alexnon impazzisce all’idea dell’introduzione in F1 delle ruote da 18 pollici. Il passaggio da quelle da 13 a quelle da 18 nel 2021 è ormai stato deciso, ma il presidente della Grand Prix Drivers’ Association non lo vede di buon occhio, anche se ammette che adesso la F1 può fare poco per il … L'articolo: “Ida 18″?marketing” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

FormulaPassion : #F1 | #Wurz contro i cerchi da 18? -