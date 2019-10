Watchmen | ispirata alla graphic novel di Alan Moore nel cast Jeremy Irons e Regina King

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Dal capolavoro del genio creativo di, laha già partorito un film – non molto amato dai fan, diretto da Zack Snyder ma ora arriva la serie firmata da Damon Lindelof per l’HBO. In onda su Sky Atlantic da lunedì 21 ottobre alle 21,15 e dal 28 ottobre disponibile in italiano non è una trasposizione dell’opera a fumetti, ma appare come un suo intelligente sequel., la trama Un mondo all’apparenza simile al nostro ma che non potrebbe essere più diverso, in cui l’America ha vinto la Guerra in Vietnam e Robert Redford è Presidente degli Stati Uniti. In cui per combattere il crimine le forze dell’ordine sono costrette a nascondere la loro identità e i supereroi sono consideratistregua di criminali. La storia prende le mosse da quella raccontata danel 1986 e si colloca nel medesimo universo narrativo. La serie segue ...

