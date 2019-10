Vodafone lancia la sua prima offerta con 100 GB e minuti illimitati per i già clienti

Vodafone lancia il concorso Happy & Win e mette in palio smartphone - auto e crociere : Vodafone Happy & Win è il nuovo concorso che permette ai clienti dell'operatore di vincere tanti premi esclusivi come smartphone Android, crociere e auto: ecco come funziona e come parteciparvi. L'articolo Vodafone lancia il concorso Happy & Win e mette in palio smartphone, auto e crociere proviene da TuttoAndroid.