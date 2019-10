Video Triestina Padova | 2-0 | | highlights e gol Secondo KO patavino! | Serie C

Diretta/ Triestina Arzignano - risultato 0-0 - Video streaming tv : si gioca! : Diretta Triestina Arzignano streaming video e tv: quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata del girone B di Serie C.

Video/ Triestina Gubbio - 2-1 - : highlights e gol - la zampata di Granoche - Serie C - : Video Triestina Gubbio, 2-1,: highlights e gol, la zampata di Granoche decide nel finale la partita di Serie C per la 1giornata del girone B.

Diretta/ Triestina Gubbio - risultato 1-1 - streaming Video tv : l'Unione non sfonda! : Diretta Triestina Gubbio, risultato live 0-0, streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C.

DIRETTA/ Triestina Gubbio - risultato 0-0 - streaming Video tv : si comincia! : DIRETTA Triestina Gubbio, risultato live 0-0, streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C.