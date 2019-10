Vibo Valentia | trovato un arsenale da guerra

Arsenale trovato a Vibo Valentia : Fonte foto: Carabinieri Vibo ValentiaArsenale trovato a Vibo Valentia 1Sezione: Cronache Luca Sablone Trovati un fucile d'assalto AK 47 kalashnikov, sei fucili di vari modelli di cui due a pompa ed uno a canne mozze, una mitragliatrice calibro 9, una pistola semiautomatica, un giubbotto antiproiettile, un passamontagna e oltre 700 cartucce Trovati un fucile d'assalto AK 47 kalashnikov, sei fucili di vari modelli di cui ...

Vibo Valentia - un arsenale da guerra nei muri di un'abitazione : Un arsenale di armi e munizioni, ma anche un rito di identificazione della 'ndrangheta impresso su un muro oltre a contanti e marijuana già divise in dosi. E' quanto hanno scovato durante un’intera giornata di controlli e perquisizioni effettuate dai Carabinieri a Vibo Valentia e nella frazione di Piscopio. Ad operare i Carabinieri nel Nucleo Investigativo e della Compagnia di Vibo Valentia i “falchi” dello Squadrone Eliportato Cacciatori ...

Cardio Neurologia : a Vibo Valentia meeting scientifico internazionale : Venerdì 25 e sabato 26 ottobre l’hotel 501 di Vibo Valentia ospiterà i lavori di un meeting scientifico internazionale su una nuova frontiera emergente della medicina avanzata e che da poco ha avviato il suo percorso anche in Calabria: la Cardio Neurologia. Un pool di specialisti Cardiologi e neurologi, di levatura internazionale e nazionale, per la prima volta, si confronteranno sull’avviata applicazione della nuova branca che studia le ...

Vibo Valentia : ucciso da due sicari mentre teneva in mano il figlio di 6 anni. Catturato il killer : E' stato individuato il killer di Carmelo Polito, 48 anni, ucciso in strada a Vibo Valentia da due sicari che - nel marzo del 2011 - entrarono in azione nonostante l'uomo in quel momento stesse camminando tenendo in mano suo figlio di soli sei anni, che assistette atterrito al delitto. L'assassino sarebbe Francesco Pannace, oggi 32 anni.Continua a leggere

Vibo Valentia - uccise un uomo davanti al figlio : arrestato 8 anni dopo Francesco Pannace - tradito da un’intercettazione nell’auto del boss : Il figlio di sei anni era con Carmelo Polito quando, nel marzo 2011, è stato ucciso con cinque colpi di pistola. Il bambino era scampato miracolosamente all’agguato avvenuto in pieno centro a San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese. I killer, con il passamontagna, lo avevano seguito a piedi, colpito prima alle spalle e poi giustiziato davanti al figlio. Un delitto in diretta, consumato sotto le telecamere che, a distanza di 8 anni, è stato ...

Vibo Valentia - fu ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio : preso presunto killer : Carmelo Polito fu ucciso mentre camminava tenendo per mano il figlio di sei anni da una persona che con un complice gli arrivò alle spalle e sparò senza preoccuparsi della presenza del bambino. Il delitto, avvenuto a San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) risale al 2011. I carabinieri hanno ora identificato il presunto assassino: si tratta di Francesco Pannace, già detenuto.Continua a leggere

Vibo Valentia - ucciso davanti al figlio di 6 anni : caso risolto dopo anni : Cinque colpi di pistola calibro 7,65, esplosi a bruciapelo alle sue spalle, mentre passeggiava mano nella mano con il figlioletto di sei anni. Lo hanno ucciso così, davanti agli occhi del figlio, scampato miracolosamente dall'agguato mafioso. Carmelo Polito è stato ammazzato da due killer a San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo Valentia nel 2011. Oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, - coordinati dal Procuratore ...

Vibo Valentia : aneurisma addominale scambiato per colite - 79 enne muore due giorni dopo : Sospetto caso di malasanità a Vibo Valentia, in Calabria, dove la famiglia un uomo di 79 anni deceduto a settembre ha denunciato i medici dell’equipe del pronto soccorso dell’ospedale, forse responsabili del decesso dell’uomo. Secondo quanto dichiarato in sede di denuncia, i medici avrebbero scambiato un aneurisma addominale per una colite. Giunge al pronto soccorso in codice rosso, ma viene dimesso Un vigile urbano in pensione, originario di ...

Vibo Valentia - l’accusa di un padre : «Mia figlia è morta per un cesareo negato» : Avrebbe dovuto nascere giovedì, con il parto cesareo. Ma la bimba di una donna di 32 anni, alla trentanovesima settimana di gravidanza, è morta in grembo. Sul perché sia accaduto, i familiari della bambina e il personale dell’ospedale di Vibo Valentia forniscono due ricostruzioni contrastanti. I genitori, che hanno anche un altro figlio, riferiscono che la donna, mercoledì, si sarebbe presentata in ospedale accusando un forte malessere. I medici ...

Vibo Valentia : cesareo rinviato per mancanza di anestesisti - muore il feto : A Vibo Valentia, un donna di 32 anni ha perso il bambino che portava in grembo dopo essere stata rimandata a casa dai medici. Sotto accusa il Presidio ospedaliero che sarebbe stato responsabile della malasanità. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha ordinato un'ispezione. Donna perde il bambino a un passo dal parto: il marito accusa l'ospedale di Vibo Valentia L'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia è nell'occhio del ciclone per un ...

Bimbo morto in grembo a Vibo Valentia - parla il primario : “La mamma non è stata mandata via” : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha predisposto l'invio di un'ispezione nell'ospedale di Vibo Valentia in seguito al decesso del feto in grembo a una donna di 32 anni. Il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia Carmelina Ermio intanto chiarisce: “Nessuno ha rimandato a casa la signora che è venuta in ospedale solo questa mattina”.Continua a leggere

Vibo Valentia - no a cesareo per mancanza anestesisti : perde il bambino : E' andata in ospedale per il cesareo, rinviato il giorno prima per mancanza di anestesisti, ma scopre che il figlio intanto è morto. E' accaduto a Vibo Valentia, a una donna di 32 anni: secondo il marito della donna, alla moglie, durante un controllo effettuato il 26 settembre scorso in cui non erano emerse anomalie, era stato detto che sarebbe stata chiamata a breve per il cesareo. La mattina del 9 ottobre alla donna, presentatasi insieme al ...

Vibo Valentia - niente cesareo in ospedale perché mancano anestesisti : feto muore in grembo : Tragedia oggi in ospedale a Vibo Valentia, in Calabria. Una donna di 32 anni si è presentata allo Jazzolino e ha scoperto che il figlio che portava in grembo era morto. I familiari hanno...

Vibo Valentia - manca anestesista e donna incinta non viene chiamata dall’ospedale per cesareo : bimbo morto : Aspettava, dopo aver effettuato un controllo, di essere chiamata per essere sottoposta a un taglio cesareo. Ma dall’ospedale di Vibo Valentia, secondo quanto riporta l’Ansa, non è arrivata la chiamata perché mancavano gli anestesisti. La donna, 32 anni, si è presentata in ospedale, ma le è stato detto che non si poteva procedere al parto cesareo per l’assenza medici e di tornare l’indomani. Ma nel frattempo il bambino è morto. La ...