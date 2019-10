Viaggi per sport Tennis ATP 500 | Vienna | la capitale della musica

William e Kate - terrore in volo per i Duchi : “L’aereo su cui Viaggiavano è finito in una tempesta di fulmini” : Attimi di terrore in volo per il principe William e Kate Middleton. I Duchi di Cambridge sono in Pakistan da qualche giorno per una visita ufficiale e erano a bordo del loro aereo privato assieme a quaranta membri dello staff reale e alcuni giornalisti accreditati quando sono finiti in mezzo a una violenta tempesta di fulmini. La coppia era partita da Lahore e era diretta a Islamabad per l’ultimo giorno di visite ufficiali per del rientro ...

Viaggio nella Sicilia del Gattopardo : nuovo successo per Alberto Angela e “Ulisse - Il piacere della scoperta” : Sono stati 3 milioni e 558mila i telespettatori che nella prima serata di ieri, sabato 19 ottobre, hanno scelto, su Rai1, l’informazione storico-scientifica di Alberto Angela e del suo “Ulisse, Il piacere della scoperta‘: la quarta puntata della nuova stagione ha ottenuto uno share del 18,5%. Alberto Angela ha presentato una nuova puntata dedicata alla Sicilia del Gattopardo, un Viaggio nei luoghi evocati dal romanzo di ...

Turismo - Italia capofila del Viaggio eco-friendly : tra i Paesi preferiti dai turisti per la sostenibilità : L’Italia al passo col green, è capofila del viaggio eco-friendly ed è uno dei Paesi preferiti dai turisti per la sostenibilità. Le cifre raccontano un Paese amato dai viaggiatori attenti all’ambiente e ai percorsi virtuosi e costruttivi che Enit porta avanti con le Regioni Italiane. Sono cresciute le notti trascorse nei piccoli borghi: nei 5.570 comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti si concentra infatti oltre la metà ...

Juventus-Bologna - Mihajlovic in Viaggio per Torino : domani proverà a sedersi in panchina : Mihajlovic vuole provarci: il serbo in viaggio verso Torino in vista di Juventus-Bologna Sinisa Mihajlovic vuole provarci. A soli 10 giorni dalle dimissioni dall’ospedale di Sant’Orsola di Bologna dopo aver concluso il secondo ciclo di chemioterapia, l’allenatore serbo vuole tornare in panchina e vuole farlo a Torino, per l’anticipo di domani sera tra Juventus e Bologna. Dopo aver diretto sia ieri che oggi ...

Viaggi : tutto quello che c’è da sapere su Aruba - splendida isola dei Caraibi ricca di storia e cultura [GALLERY] : L’isola di Aruba è piena di meravigliose spiagge e ha una storia gloriosa, che la rendono uno dei Paesi più culturalmente diversi e affascinanti dei Caraibi. La piccola isola nel Mar dei Caraibi è lunga circa 33km ed ampia 9km ed è stata colonizzata intorno all’anno 1000 da persone proveniente dall’attuale Venezuela. Gli indios Caiquetio alla fine sono stati sostituiti dai conquistatori spagnoli, che nel XVII secolo sono stati sostituiti dai ...

Le migliori app per Viaggiare : Viviamo oramai in un mondo in cui la tecnologia e gli smartphone sono alla portata di tutti, e perché non utilizzarli quindi a nostro favore, ad esempio quando viaggiamo? In questa guida ti mostrerò quelle leggi di più...

L'agenzia di Viaggi e le proposte su misura per ogni tipo di cliente : Voli low cost, alberghi in offerta, pacchetti last minute... Non c’è mai stato un momento migliore di questo per viaggiare: piattaforme e motori di ricerca dedicati si moltiplicano, l’occasione sembra sempre dietro l’angolo e ognuno è libero di organizzarsi confrontando tariffe, recensioni e fotogallery. Tuttavia Franco Gattinoni, fondatore del noto Gruppo dedicato a viaggi ed eventi che porta il suo cognome, ha qualche dubbio sul tema, che ...

Un ingegnere della Nasa dice di aver ideato un motore spaziale che permette Viaggi quasi alla velocità della luce : (foto: Nasa) Un veicolo spaziale che ci permetterebbe di raggiungere ogni angolo dell’Universo. Per ora rimane un vero e proprio sogno di tutti coloro che vorrebbero esplorare lo spazio interstellare. Anche se a dar loro una speranza è oggi la straordinaria idea di David Burns, un ingegnere della Nasa che ha appena proposto il suo concetto di motore elicoidale: questo motore spaziale, infatti, potrebbe (almeno teoricamente) accelerare ...

Milano. Under 14 : diventano elettroniche le tessere per Viaggiare gratuitamente : Sono 25.775 i giovani sotto i 14 anni che dallo scorso 15 luglio stanno usando quotidianamente la tessera per viaggiare

Giulia De Lellis a Singapore : "Questo Viaggio è per me - per dedicarmi tempo" - : Novella Toloni Dopo il successo del suo primo libro, Giulia De Lellis ha deciso di staccare la spina e volare in Malesia per seguire il fidanzato Iannone impegnato nel Motomondiale Prosegue il viaggio in Oriente di Giulia De Lellis. L'influencer romana, dopo la tappa in Thailandia, è volata a Singapore insieme al compagno Andrea Iannone e ad alcuni amici. La De Lellis ha colto la palla al balzo, seguendo il campione di motociclismo ...

Italia 5 stelle Napoli - Viaggio tra gli stand : dalle agorà per il confronto tra attivisti al villaggio Rousseau fino al laboratorio “pianta un albero” : Decine di agorà, almeno una per regione, per garantire il confronto tra attivisti e portavoce di ogni livello. Italia 5 stelle a Napoli, organizzata nel grande parco della Mostra d’Oltremare, è strutturata per celebrare i 10 anni del Movimento e per farlo non ci sono solo i cartelloni commemorativi dei momenti più rilevanti nella storia grillina, ma si è cercato anche di ricreare le pratiche che hanno da sempre ...

In treno Viaggiatrice per ammazzare il tempo sta al telefono interrottamente per 16 ore - si zittisce solo alla presenza della Polizia : Un viaggio interminabile dalla durata in treno di oltre 18 ore quello da Los Angeles fino all’altra parte degli Stati Uniti d’America a Seattle. Una donna per “ammazzare” il tempo è stata al telefono interrottamente per 16 ore per una lunga chiacchierata con un’amica. La donna, anche se i suoi compagni di viaggio si stavano lamentando, ha continuato la sua lunga chiacchierata con l’amica. La ragazza ha ...

Kate Middleton e William sono pronti per il Viaggio «più complesso» di sempre : il tour in Pakistan : Kate Middleton e William sono pronti per un nuovo tour, il più «complesso» di sempre. D’altronde il 38enne un giorno sarà re, e nell’ultimo anno il suo ruolo all’interno della monarchia britannica ha assunto sempre più rivelanza, in preparazione di quel che sarà. I due così sono attesi in Pakistan, dal 14 al 18 ottobre. La coppia lascerà i tre figli – George, 6, Charlotte, 4, e Louis, 1 – a casa a Kensington Palace ...

La regina e la passione per i Viaggi : durante il suo regno ha preso 270 voli - : Marina Lanzone Ormai a causa dell'età ha appeso le "scarpe al chiodo", ma la regina Elisabetta ha sempre amato viaggiare. Il paese che ha visitato più volte è il Canada Anche se è appena tornata a casa, dopo tre mesi di vacanza a Balmoral in Scozia, la regina Elisabetta II potrebbe voler fuggire nuovamente via da Londra, lontana dalla Brexit e dagli scandali di corte. viaggiare le è sempre piaciuto: in treno per passare da una città ...