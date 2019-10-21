romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zanovello_gigi : RT @lacarlizz: La viabilità a Roma è indecente. La città è al collaso. Completamente bloccata, chi può investire in una città così. #21otto… -
Dalla Rete Google NewsApre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord - Corriere della Sera
Apre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA LAURENTINA E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA VIA DI PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA VIA DI PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN AUMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24; SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI RALLENTA TRA LE USCITE PER PONTINA E CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24; SULLA CASSIA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA, E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE IN GRAN PARTE SCORREVOLE SULLE STRADE DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO TUTTAVIA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24; SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; SI RALLENTA INOLTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLI9ATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA, MENTRE, IN SENSO CONTRARIO, TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI CRITICITA’. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLE STRADE CONSOLARI SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI STA IN FILA ANCHE SULLA CALINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, TRA TORRENOVA E L’IMMISSIONE SUL GRA. SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PERMANGONO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA A91 Roma – FIUMICINO E L’USCITA LAURENTINA, PIU’ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA. TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. LE CODE SI REGISTRANO TRA CASILINA E ARDEATINA. SULLA Roma FIUMICINO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI, ANCHE A CAUSA DI INCIDENTI, DAL BIVIO CON LA A91 Roma-FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA FORTI DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. LE CODE SI REGISTRANO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANCORA FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO INCOLONNAMENTI, ANCHE A CAUSA DI INCIDENTI, DALL’AURELIA ALLA NOMENTANA TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA. LE CODE SI REGISTRANO TRA CASSIA VEIENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E IL BIVIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. AL MOMENTO SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E NOMENTANA. SUL TRATTO INTERESSATO SI CIRCOLA NUOVAMENTE SU TRE CORSIE. SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE E SEMPRE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+500, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA. AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA. SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE E SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, ...