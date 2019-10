Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. AL MOMENTO SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E NOMENTANA. SUL TRATTO INTERESSATO SI CIRCOLA NUOVAMENTE SU TRE CORSIE. SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE E SEMPRE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+500, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E NOMENTANA. AL MOMENTO SUL TRATTO INTERESSATO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA. SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE E SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON IL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: IN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE, PROVOCA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA POMEZIA, IN DIREZIONE CENTRO. CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ NEL TRATTO TRA TOR DE CENCI E IL GRA. DISAGI, MA PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA RomaNINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO DA TORRENOVA CODE A TRATTI SULL’A1 TRA COLLEFERRO E SAN CESAREO IN DIREZIONE Roma SULL’A24 Roma-TERAMO CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 18.50 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA RomaNINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO DA TORRENOVA CODE A TRATTI SULL’A1 TRA COLLEFERRO E SAN CESAREO IN DIREZIONE Roma SULL’A24 Roma-TERAMO CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA RomaNINA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN ENTRATA AL RACCORDO DA TORRENOVA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA UNICA SEGNALazioNE RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER IMMISSIONE AL RACCORDO TRAFFICO INTESO SULLA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA, TRA VIA DEI LAGHI E ROCCA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO TRAFFICO INTESO SULLA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA, TRA VIA DEL LAGO E ROCCA DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI ARICCIA PER GLI EVENTI NEL Lazio A CERVETERI IN PROGRAMMA “PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”. PER IL GRANDE AFFLUSSO PREVISTO PER OGGI: DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE 22.00 IN VIA Roma VIA AGILLINA E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA, MA PER UN ALTRO INCIDENTE ALLA FINE DELLA COMPLANARE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD RESTANO CODE DALLA PRENESTINA, PER EFFETTO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TORVERGATA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE TRA 6 VEICOLI NELLA GALLERIA APPIA, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA, SULLA STESSA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, USCENDO DA Roma CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SAN CESAREO A CAUSA DEL CANTIERE CHE RIDUCE LA CARREGGIATA. NELLA ZONA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO RIETI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO. SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, USCENDO DA Roma SEMPRE SULLA CASILINA CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A SAN CESAREO IN PROVINCIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO PRETTAMENTE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA Regione RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE VERSO RIETI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO. CODE SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER TUTTA LA GIORNATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 20 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE ALLA NEBBIA: SULL’A1 Roma NAPOLI VISIBILITA’ A 100 METRI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO LIMITATA LA VISIBILITA’ PER NEBBIA ANCHE SULL’A24 Roma TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E VALLE DEL SALTO, QUI RIDOTTA AD 80 METRI PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI A Roma SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO MOLTE VIE ...