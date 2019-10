Venti anni di donne nelle Forze Armate | oggi sono oltre 16mila

Prestito 30000 Euro : preVentivi Findomestic - Agos - Compass e Poste Italiane in 120 rate (10 anni) : Un Prestito di 30000 Euro è tra i più richiesti, in quanto permette di concretizzare diversi obiettivi come l’acquisto di un’auto nuova o usata, la ristrutturazione di un immobile, l’acquisto di terreni, esercizi commerciali o box, la realizzazione di start up o il rimodernamento sia strutturale che tecnologico della propria azienda. 30 mila Euro sono un importo facilmente rimborsabile a piccole rate attraverso un contratto di durata pari a 10 ...

Paolo Bonaiuti morto a 79 anni : una vita al fianco di Silvio Berlusconi - i suoi interVenti per "smussarlo" : Addio a Paolo Bonaiuti, lo storico portavoce di Silvio Berlusconi. Una lunga carriera politica: sottosegretario alla presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi II, III e IV, aveva 79 anni e godeva di stima bipartisan da sinistra a destra nel mondo politico. A prova di ciò il fatto che tra i pri

Victoria e David Beckham - Venti anni di matrimonio : «Ecco il nostro segreto» : Victoria e David Beckham, dal 1999 ad oggi: venti anni di matrimonio. L'ex Spice Girls, intervistata nel talk show americano Today, ha raccontato il segreto del loro amore, cosa li ha...

Equitazione - EVenting Nations Cup Boekelo 2019 : nel dressage Arianna Guidarelli è 16ma - 58° Giovanni Ugolotti : Si è disputata la seconda giornata di gare a Boekelo, in Olanda, sede della settima ed ultima tappa (test del format olimpico) della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che domenica consegnerà il titolo e, alla squadra meglio piazzata non ancora qualificati, un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei. Nella seconda delle due giornate dedicate al dressage sono ...

Maltempo - Venti tempestosi in Liguria : danni e alberi caduti in Liguria : La bassa pressione che in queste ore si sta sviluppando nel basso Tirreno, responsabile delle forti precipitazioni all'estremo sud, sta richiamando venti intensi di grecale e tramontana sul...

Room 26 Roma 2019 - le serate nel cuore dell’Eur compiono 10 anni : programma - eVenti e info utili : Si chiude l’estate e ricomincia la stagione invernale, ecco cosa ci propone il Room 26 che nel 2019 compie ben 10 anni andiamo a scoprire insieme le novità di questa nuova stagione. Tornano le serate al Room 26 a Roma (Eur): programma eventi 2019 In questi giorni settembrini, con le prime piogge che bagnano i nostri capelli, non può che risuonare quel famoso motivetto anni 80, ogni volta che ripensiamo ai fasti agostani, dove le ferie e il mare ...

Ottobre 2019 - tra anniversari ed eVenti : 1 Ottobre Si festeggia in questo giorno la Giornata Internazionale delle persone anziane oltre a quella dedicata al caffè. Esattamente 150 anni fa, Hermann Emmanuel, professore di economia dell'Accademia militare austriaca di Wienere Stad, propone di introdurre un nuovo strumento per comunicare a distanza, più rapido e informale. Non serve scrivere sempre una lettera e imbustarla, basta un cartoncino con un massimo di 20 parole da inviare per ...

Maratona di Friends in tv per i suoi 25 anni ed eVenti in Italia : il divano a Roma - l’app ufficiale e il libro sulla serie : Per celebrare il suo venticinquesimo compleanno non c'è niente di meglio che una Maratona di Friends in tv nei giorni in cui cade l'anniversario del suo debutto, avvenuto il 22 settembre del 1994 su NBC. Certo, si dirà, la serie è in streaming su Netflix che dispone nel suo catalogo delle sue 10 stagioni ormai da anni (anche se potrebbe non acquistarne i diritti - contesi da diverse altre piattaforme - per il 2020), ma celebrare Friends ...

Friends : la sitcom americana compie Venticinque anni e festeggia con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini : Sabato 21 e domenica 22 settembre Warner Bros. Entertainment Italia celebrerà il 25esimo anniversario dell’amata serie tv Friends – la sitcom americana diventata una dei più grandi successi nella storia della televisione – con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini (di fronte alla fontana del Tritone) a Roma. Celebrando il 25° anniversario dal suo debutto nel 1994, Friends rimane una delle serie più amate della ...

Venticinque anni senza Moana : La donna 'piu' bella del mondo', il sogno erotico degli italiani che ha contribuito in maniera significativa a cambiare i costumi e la morale dell'Italia a cavallo tra gli anni '80 e '90, Moana Pozzi, se ne andava 25 anni fa, il 15 settembre 1994. Una morte improvvisa, inattesa e sotto certi versi misteriosa, comunicata dai familiari dopo due giorni (fatto che la accomunò mediaticamente alla morte di uno dei più importanti filosofi del ...

Silvia Romano rapita in Kenya - compie 24 anni : "Ritornerai" - i commoVenti auguri del padre : È passato quasi un anno da quel 20 novembre 2018, quando la giovane cooperante italiana Silvia Romano venne rapita nel villaggio di Chakama, in Kenya. Il padre crede nella possibilità di poter riabbracciare sua figlia sana e salva e in occasione del suo 24esimo compleanno ha voluto dedicarle degli a

Vittoria - danni e allagamenti : interVenti su alcuni tratti stradali : Vittoria, danni e allagamenti: interventi su alcuni tratti stradali del territorio comunale. Sostituzioni e pulizia di griglie e caditoie