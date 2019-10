Venerdì scioperano i dipendenti di Ama | l' azienda ai cittadini romani | tenete in

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019)prossimo è sciopero e quindi iè bene che evitino di conferire i rifiuti - sia che si tratti di indifferenziati che di plastica o carta -, ovvero meglio tenerseli in casa per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. E' il consiglio che arriva dall'Ama in vista dell'astensione dal lavoro che coinvolgerà idelle varie municipalizzate romane, compresa appunto quella che è preposta all'ambiente. In una nota l'Ama "fa appello al senso civico e alla collaborazione di tutti i" affinche' quel giorno dello sciopero indetto da Cgil, Cisl, Uil e Ugl si eviti il conferimento delle varie frazioni di rifiuto. Viene anche ricordato che c'è, sempre, il divieto assoluto di abbandonare sacchetti di rifiuti in terra. La Municipalizzata capitolina per l'Ambiente invita quindi ia riprendere il conferimento dei rifiuti dalla giornata di sabato, e ...

