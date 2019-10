Venerdì 25 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 21 a Venerdì 25 ottobre 2019 – Ricette e rubriche. : Settima settimana, per questa ventesima stagione 2019/2020, con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Claudio Lippi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 21 ...

‘L’assurda felicità’ : nuovo singolo Valentina Livi esce Venerdì 18 ottobre : Roma – “L’assurda felicità è l’accettazione di cose successe, della mia infanzia e delle mie perdite. È guardare indietro con un sorriso e non più con rabbia, dopo aver capito che sei la risultante di tutto il tuo passato. Per questo l’uso della parola “assurda”, perché è veramente strano, a volte, sentirsi felici nonostante tutto. E’ divertente, al limite della follia.” Con queste parole Valentina Livi parla del ...

Analisi Auditel della serata di Venerdì 18 ottobre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando poco sopra la linea del 20% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre stabile attorno al 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la medesima soglia. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando toccando il 25% di share in finale di puntata e ...

Ascolti TV | Venerdì 18 ottobre 2019. Tale e Quale Show 19.5% - L’Isola di Pietro riparte dal 14.6%. Il Paradiso delle Signore 15.8% : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.903.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.961.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 49% di share e Criminal Minds è piaciuto a 822.000 spettatori (4%). Su Italia 1 Guardians – Il Risveglio dei Guardiani ha catturato ...

L’Isola di Pietro 3 : anticipazioni seconda puntata di Venerdì 25 ottobre 2019 : L'Isola di Pietro 3 - Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Hassani Shapi Sei prime serate, dirette da Alexis Sweet e Luca Brignone per Lux Vide, compongono la terza stagione de L’Isola di Pietro, la fiction che nel 2017 ha riportato Gianni Morandi sul set. Il filo conduttore della trama saranno la sparizione di una giovane ragazza ed il ritrovamento di una neonata, probabilmente sua figlia, della quale il protagonista Pietro Sereni ...

Tennis - ATP 250 Mosca 2019 : i risultati di Venerdì 18 ottobre. Cilic avanti col brivido - ok Rublev. Seppi elimina Lajovic - trova Mannarino : Si allinea alle semifinali il tabellone dell’ATP 250 di Mosca, e lo fa con un mix di conferme, brividi, sorprese, ritorni e rivincite che rende questo weekend molto intenso, particolare e piacevole da seguire. Per i colori italiani, innanzitutto, è il giorno di un grande Andreas Seppi, che elimina il russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding e 9 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Si tratta della sua decima vittoria contro un top ...

L’ISOLA DI PIETRO 3 - anticipazioni seconda puntata di Venerdì 25 ottobre : Dopo il primo appassionante appuntamento, prosegue su Canale 5 la fiction L’isola di PIETRO 3. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della seconda puntata, a cui assisteremo venerdì 25 ottobre 2019 in prima serata: Caterina (Alma Noce) ha finalmente ripreso a vedere. Un disperato Diego (Erasmo Genzini) rivela a PIETRO (Gianni Morandi) il suo segreto: è stato con Chiara (Anna Godina) e chissà che non sia proprio lui il padre della ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Venerdì 18 Ottobre 2019 : Film Stasera in TV: Contromano, Guardians, Life on the Line, Sorvegliato speciale, L'uomo con i pugni di ferro, Attacco al Potere, Final Destination 5.