Valentino Rossi e il sollievo delle auto | lo scambio con Hamilton | la Mercedes da F1 e la

Per Valentino Rossi Giappone da dimenticare : Il GP del Giappone si chiude con una caduta a quattro giri dalla fine per Valentino Rossi. Dopo una partenza difficile, Rossi ha continuato a spingere, risalendo dalla 14° alla 10° posizione, prima dell’incidente nel giro 21 e conseguente ritiro. Un risultato in netto contrasto con il quarto posto finale del compagno di squadra Maverick […] L'articolo Per Valentino Rossi Giappone da dimenticare sembra essere il primo su ...

VIDEO Scambio Valentino Rossi-Lewis Hamilton - tutti i dettagli dello show : il Dottore sulla Mercedes - il britannico con la Yamaha : Lo Scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi si può davvero fare, ormai l’accordo per il grande evento sembra essere raggiunto: il Dottore salirà a bordo di una Mercedes di Formula Uno mentre il britannico si metterà in sella a una Yamaha da MotoGP. Oggi ne ha parlato lo stesso centauro italiano al termine del GP del Giappone e Monster, sponsor in comune ai due piloti, sta definendo i dettagli dello show motoristico che potrebbe avere ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : highlights e momenti salienti. Vince Marquez - cade Valentino Rossi - Dovizioso 3° : Marc Marquez ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo ha dominato la gara di Motegi e si è imposto con ampio margine nei confronti di Fabio Quartararo e di Andrea Dovizioso il quale si è reso protagonista di una bella risalita dalla settima piazzola. Valentino Rossi è invece caduto nel finale quando annaspava fuori dalla top ten. Di seguito il VIDEO con gli highlights e i momenti salienti del GP del ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - le cause della crisi. I 5 motivi per cui il Dottore vive il momento più nero della carriera : Una pessima qualifica, lontanissimo dai tre compagni di squadra. Una partenza da dimenticare che lo ha retrocesso ulteriormente nella pancia del gruppo costringendolo alle spallate e al traffico. Un passo discreto ma non eccezionale che non gli ha permesso di reagire. Una scivolata finale che suggella il tutto. Il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP di Valentino Rossi è stato tutto questo, un agglomerato di “insuccessi” che lo ...

VIDEO Moto2 - Luca Marini vince il GP del Giappone : riviviamo lo show del fratello di Valentino Rossi : Luca Marini ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale Moto2 che si è disputata sul circuito di Motegi. Il fratello di Valentino Rossi si è imposto al termine di una gara molto avvincente e tiratissima che ha regalato grande spettacolo, successo importantissimo per il giovane centauro che sta pian piano salendo in cattedra. Di seguito il VIDEO per rivivere la vittoria di Luca Marini nel GP del Giappone di Moto2. VIDEO VITTORIA ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avremmo bisogno di più velocità” : Valentino Rossi chiude nella sabbia di curva 1 il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Un ennesimo brutto risultato per il “Dottore” che prosegue nella sua battaglia personale contro la sua M1 e in uno dei campionati più negativi da quando corre nella massima serie. Al termine della gara ha analizzato la sua situazione toccando diversi punti importanti. Andiamo ad ascoltare con attenzione il suo punto di vista sulla sua crisi ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - è un tunnel senza fine. Gara anonima - poi la caduta : prosegue una stagione da incubo : Zero punti a Motegi e zero soddisfazioni. Un Giappone da dimenticare, un Giappone da cestinare per Valentino Rossi quello che si è prefigurato nel weekend mondiale della MotoGP. Il “Dottore” dà seguito alla crisi e la cura contro i propri mali è lontana dall’essere trovata. No, non ci siamo Valentino e questo fine settimana è forse il punto più basso. Sì perché, pur nelle lodevoli intenzioni di cambiare qualcosa (frenata a due ...

VIDEO Valentino Rossi - la caduta nel GP del Giappone 2019 : il Dottore finisce a terra mentre era 11° : Valentino Rossi chiude nella maniera peggiore il suo Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Dopo la partenza in decima posizione, il “Dottore” è finito subito in 14esima, salvo poi lottare con le unghie e con i denti per provare ad entrare nella top ten. Dopo una sofferta battaglia con Danilo Petrucci, il pilota di Tavullia è caduto, finendo nella sabbia di curva 1. Un Gran Premio di Motegi davvero da cancellare per il ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale dopo Gp Giappone 2019 : Quartararo supera Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale piloti dopo GP Giappone 2019 a Motegi. Titolo iridato già nelle mani di Marc Marquez, Quartararo supera Valentino Rossi e ora...

MotoGp – Il momento difficile e lo scambio con Hamilton - Valentino Rossi svela : “stanno cercando di organizzare questa giornata” : Valentino Rossi sincero dopo il Gp del Giappone: le parole del Dottore dopo la caduta di Motegi Weekend del Giappone amarissimo per Valentino Rossi: il Dottore ha terminato la sua gara in anticipo, dopo una partenza difficile, dalla 10ª casella in griglia, a causa di una caduta a 4 giri dal termine. Il weekend di gara di Motegi non è stato soddisfacente per il Dottore, che ai microfoni Sky ha così commentato la situazione: “sono ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Non eravamo veloci e ho commesso un errore” : Una domenica da dimenticare per Valentino Rossi. Il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, ha riservato zero soddisfazioni: qualifiche negative e caduta in gara, lontano dalle posizioni di vertice. Un momento molto difficile per il “Dottore” che continua ad essere il pilota più in difficoltà sulla Yamaha, non trovando delle soluzioni ai suoi problemi di feeling, soprattutto nella resa della gomma ...

MotoGp – Gara amarissima a Motegi per Valentino Rossi : il Gp del Giappone termina con una caduta : Valentino Rossi cade a Motegi: Gp del Giappone amarissimo per il Dottore Valentino Rossi sta affrontando un periodo davvero complicato: dopo una qualifica amarissima, che ha costretto il Dottore a partire oggi dalla decima casella in griglia a Motegi, il nove volte campione del mondo non è riuscito nella rimonta, rimanendo sempre stabile intorno all’11ª posizione in Gara. A quattro giri dal termine Valentino Rossi ha poi dovuto fare ...

Marquez Re di Motegi : Marc regala l’ennesima vittoria alla Honda! Dovizioso super - disastro Valentino Rossi : Marquez non sbaglia un colpo: lo spagnolo si aggiudica il Gp del Giappone e regala alla Honda il titolo Costruttori Non ce n’è per nessuno! Marc Marquez si conferma imbattibile a Motegi: dopo una partenza super il campione del mondo in carica ha regalato alla Honda l’ennesima gioia, conquistando la gara di casa del suo team, il Gp del Giappone. Dopo una lotta al primo giro con Quartararo, Marquez ha piano piano preso il largo, ...

Moto2 – Luca Marini ci ha preso gusto : il fratello di Valentino Rossi cala il bis in Giappone : Dopo Dalla Porta ancora una volta risuona l’Inno di Mameli in Giappone, Luca Marini trionfa nella gara di Moto2 Che spettacolo a Motegi, dopo la gara di Moto3, che ha parlato italiano con la vittoria di Dalla Porta, anche nella gara di Moto2 è il tricolore italiano a sventolare a Motegi grazie alla vittoria di Luca Marini. Un doppietta fantastica per il fratello minore di Valentino Rossi, dopo il successo in Thailandia. Il pilota ...