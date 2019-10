?Usa | Pompeo | «Trump è pronto ad azione contro Turchia se necessario»

Usa-Grecia - la strategia di Trump : non solo basi e droni - ora Pompeo gioca la carta dei gasdotti e dei Balcani : Mentre in Medio Oriente gli Usa scompaginano schemi ed alleanze con la legittimazione turca in Siria a danno dei curdi, nell’Egeo giocano una doppia partita: non solo le basi per sommergibili, fregate e droni in terra di Grecia. Ma una nuova strategia che corre lungo le pipeline del gas. Pentagono e Dipartimento di Stato si concentrano sul Mediterraneo orientale e sui Balcani, un’area in passato a tratti trascurata, consentendo così ...

Visita a Pacentro di Mike Pompeo - il segretario di Stato Usa - paese d'origine dei suoi bisnonni : L'Aquila - Comunità in fermento per l'arrivo a Pacentro del braccio destro di Donald Trump, il segretario di Stato Mike Pompeo. Nel paese che diede i natali anche ai nonni della popstar americana Madonna non vive più nessuna famiglia con il cognome Pompeo ma l'attesa è grande perché negli States vivono migliaia di pacentrani. Lo stesso spirito che ha spinto il numero due della Casa Bianca a raggiungere Pacentro ...

Wto - dazi Usa per 7 miliardi. Trump esulta. Pompeo : «A rischio formaggi e vini» : Il tanto atteso verdetto del Wto, l'organizzazione mondiale per il commercio, alla fine è arrivato: gli Stati Uniti potranno imporre dazi sui prodotti provenienti dall'Europa per...

Wto - dazi Usa per 7 - 5 miliardi. Pompeo : «A rischio formaggi e vini». Ue : «Reagiremo» : Il tanto atteso verdetto del Wto, l'organizzazione mondiale per il commercio, alla fine è arrivato: gli Stati Uniti potranno imporre dazi sui prodotti provenienti dall'Europa per...

Di Maio a Pompeo : «Dazi Usa ci preoccupano. Le aziende italiane devono avere certezze» : Chissà se il pranzo offerto da Luigi Di Maio a Mike Pompeo nella cornice rinascimentale di Villa Madama contribuirà a convincere gli americani che forse i dazi sul parmigiano reggiano e...

Italia-Usa - Dazi e Libia al centro del colloquio Di Maio-Pompeo : Dazi, Libia, sicurezza, accordi commerciali. Questi i temi al centro dei colloqui del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, da ieri a Roma

Dazi Usa - via libera dal Wto a 7 - 5 miliardi di aumenti sui beni europei. Pompeo : «Parmigiano e vino potrebbero essere colpiti» : Il Wto ha stabilito che gli Usa potranno imporre Dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus

Italia-Usa - il lapsus di Di Maio in conferenza stampa con Mike Pompeo : “Lo ribadisco alla presenza del segretario Ross…” : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato a Villa Madama il segretario di stato americano Mike Pompeo. Durante la conferenza stampa, il capo politico del Movimento 5 stelle ha ringraziato il segretario, inciampando però in un lapsus. E Pompeo è diventato “il segretario Ross” L'articolo Italia-Usa, il lapsus di Di Maio in conferenza stampa con Mike Pompeo: “Lo ribadisco alla presenza del segretario Ross…” ...

Di Maio vede Pompeo : “Sul 5G condividiamo le preoccupazioni Usa” : Il segretario di Stato parla del caso Ucraina, conferma di aver partecipato alla telefonata Trump-Zelensky e avverte: «Non tollereremo intimidazioni»

Italia-Usa : Conte-Pompeo - rafforzare commercio. Piena convergenza su Libia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Segretario di Stato americano, Michael R. Pompeo. I colloqui hanno consentito di approfondire alcuni importanti temi internazionali. Sulla crisi in Libia, si è registrata Piena convergenza sulla necessità di lavorare insieme per individuare al più presto una soluzione politica, riconoscendo l'insostenibilità dell'opzione militare. Sono state inoltre ...

Conte-Pompeo - parmigiano al segretario Usa : il blitz delle Iene. VIDEO : Una forma di parmigiano è stata consegnata da un’inviata della trasmissione “Le Iene” al segretario di Stato americano Michael Pompeo nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte stava ricevendo l’esponente del governo statunitense.Conte: “Lasci fare a me il presidente del Consiglio” La cronista ha portato il formaggio a Pompeo come simbolica protesta per il tema dei possibili dazi degli Stati Uniti ...

Italia-Usa : terminato incontro tra Conte e segretario di Stato Pompeo : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – E’ appena terminato, dopo meno di un’ora, l’incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Pompeo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo Italia-Usa: terminato incontro tra Conte e segretario di Stato Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia-Usa : Conte riceve segretario di Stato Pompeo : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Pompeo, è appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rientrato da Genova nel primo pomeriggio.L'articolo Italia-Usa: Conte riceve segretario di Stato Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia-Usa : Mattarella riceve Pompeo : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Richard Pompeo. Era presente all’incontro il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. L'articolo Italia-Usa: Mattarella riceve Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.