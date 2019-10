Usa | baby sitter abusò di un ragazzo 11enne e nacque un figlio | condannata

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Una brutta e delicata vicenda arriva dagli Stati Uniti, precisamente dalla Florida, dove negli scorsi giorni una donna 28enne, Marissa Mowry, è stataa 20 anni di carcere per aver abusato di un bambino che all'epoca dei fatti aveva solo 11 anni. Tutto accadde nel 2014 quando la tata si recava giornalmente presso l'abitazione del, che ora ha 17 anni ed ha denunciato quanto accadeva con la. Il giovane ha deciso di raccontare tutto perché dai rapporti avuti con la donna sarebbe nato anche un bambino. Molti credevano che la Mowry avesse avuto queldal suo compagno, ma purtroppo non era così. Vicenda assurda All'epoca dei fatti la donna aveva 22 anni. La stessa risiede nella cittadina statunitense di Port Richey che si trova sempre in Florida. La condanna è arrivata mercoledì scorso e sarebbe stata la stessa imputata a riconoscersi colpevole del reato ...

