Uomini e Donne | Ida scarica Riccardo | Cercavo da te il castello | ma non mi sei

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Oltre al gioco della frutta di Jean Pierre e Gemma, al centro della puntata di lunedì 21 ottobre 2019 dic'è stato il racconto della storia frae Ida. I due protagonisti del Trono Over del dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, sono tornati al centro dello studio per parlare della loro avventura travagliata, che sembra arrivata ad un punto di non ritorno, fatalmente decisivo.Dopo la lettura della lettera d'amore con cuiha rivelato ad Ida di essere ancora profondamente innamorato di lei, la coppia ha colto l'occasione per vedersi fuori dagli studi della trasmissione. Durante l'esterna, la donna ha voluto la lettera per sé, nonostante in lacrime abbia confidato all'uomo di non riuscire più a fidarsi di lui. "da te il, la macchina bella, l'amore" ha detto disperata Ida, ormai disillusa, che ha ...

