Umbria | alle 12 30 su IlMessaggero it il faccia a faccia Tesei-Bianconi

Umbria - alle 12.30 sul Messaggero.it il faccia a faccia Tesei-Bianconi : Elezioni regionali in Umbria, settimana clou. Domenica prossima si vota nella regione-laboratorio dell'alleanza rosso-gialla, mentre il centrodestra a trazione leghista proverà a sottrarla...

**Pd : Morani - ‘alleanza M5S? riflettiamoci ma prima vediamo Umbria’** : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Io sono d’accordo a fare una seria riflessione sulla strategia delle alleanze ma prima vediamo come va l’esperienza di governo e come andranno le elezioni in Umbria”. Alessia Morani, sottosegretario al Mise, commenta così all’Adnkronos le parole di Nicola Zingaretti, secondo cui l’accordo di governo con i 5 Stelle dovrebbe diventare un’alleanza politica. ...

I candidati alle elezioni regionali in Umbria : nomi - partiti e liste : Domenica 27 ottobre si terranno le elezioni regionali in Umbria: la regione arriva all'appuntamento del voto in anticipo rispetto alla fine della legislatura, che era prevista tra un anno. I candidati al ruolo di Governatore sono otto, ma la sfida è principalmente tra Donatella Tesei, la candidata del centrodestra unito, e Vincenzo Bianconi, il candidato civico dell'alleanza M5S-PD. Ecco i nomi e le liste dei candidati, sia per quanto riguarda i ...

Sondaggi elettorali - alle regionali in Umbria centrodestra avanti : staccato il candidato Pd-M5s : Gli ultimi Sondaggi effettuati da Noto e da Swg in vista delle elezioni regionali in Umbria evidenziano un netto vantaggio per la candidata del centrodestra, la senatrice leghista Donatella Tesei. staccato di quasi dieci punti Vincenzo Bianconi, schierato dall'alleanza civica tra Movimento 5 Stelle e Pd.Continua a leggere

Umbria - l’80% dei fondi per la ricostruzione post sisma alle società del candidato Pd-M5s Bianconi : Quasi sei milioni di euro della ricostruzione post terremoto del 2016 sono state destinate alle aziende che appartengono alla famiglia candidato presidente di Pd e M5s, l'imprenditore Vincenzo Bianconi. L'aspirante nuovo presidente umbro ha già chiarito che, per evitare il conflitto di interessi, qualora vincesse le elezioni, si dimetterebbe da ruoli di controllo del gruppo.Continua a leggere

Elezioni Umbria - quasi sei milioni di euro della ricostruzione post terremoto alle aziende del candidato presidente di Pd e M5s : Più dell’80% dei fondi per la ricostruzione post terremoto di Norcia sono finite alle società di Vincenzo Bianconi. Il candidato governatore dell’Umbria sostenuto dal Pd e Movimento 5 stelle è a capo di un gruppo di aziende attive nella ricezione turistica. In totale sono quasi sei milioni i fondi pubblici arrivati per ristrutturare gli hotel di proprietà dei Bianconi. Altri due milioni e mezzo, invece, sono stati erogati in cambio ...

Matteo Salvini - l'intervista al Corriere dell'Umbria : il 27 ottobre la sfida alle Regionali : Il 27 ottobre si vota in Umbria. Elezioni Regionali che assumono un - pesante - "sapore nazionale". Il centrodestra a trazione leghista, infatti, sfida l'asse M5s-Pd, che dopo la manovra di palazzo che li ha condotti a Palazzo Chigi si ripresentano insieme, in una inedita coalizione, all'appuntament

In Umbria ci sarà il primo vero test per l'alleanza Pd-M5s : sarà il voto in Umbria il primo, vero test sulla tenuta del patto di governo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E sarà da quel voto che dipenderà il futuro delle alleanze nelle altre regioni. I due alleati hanno concordato sulla necessità di sostenere un candidato unitario per contrastare quella che avrebbe rischiato di diventare una marcia trionfale per Matteo Salvini. Compito non facile, visto che la giunta della dem Catiuscia ...

Sondaggi elettorali - cosa succederà alle regionali in Umbria : testa a testa centrodestra-Pd/M5s : Tra meno di un mese si voterà per le elezioni regionali in Umbria: per la prima volta Pd e M5s testeranno alle urne la loro alleanza. Il Sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Agi fa emergere un testa a testa tra i due candidati favoriti alla presidenza: Donatella Tesei per il centrodestra (leggermente avanti) e Vincenzo Bianconi per Pd e M5s.Continua a leggere

Chi è Donatella Tesei la candidata del centrodestra alle regionali Umbria : Chi è Donatella Tesei la candidata del centrodestra alle regionali Umbria Sarà Donatella Tesei la candidata con cui Salvini ed il centrodestra proveranno a conquistare l’Umbria nelle elezioni regionali fissate per domenica 27 settembre 2019. Una partita molto interessante, anche dal punto di vista nazionale, perché rappresenta il primo test del voto all’indomani della caduta del governo giallo-verde e dalla nascita ...

Gian Marco Centinaio - il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle faceva il tifo per lui : "Grande ministro Centinaio". No, a dirlo non è Matteo Salvini bensì il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle. A Vincenzo Bianconi non bastava aver spifferato il nome di chi aveva votato (Nicola Alemanno, civico di centrodestra), perché sulla pagina Twitter del nuovo volto dell'inc

Umbria : alle europee Bianconi votò candidata Fi - 'è un esempio' : Roma, 23 set. (AdnKronos) - alle comunali votò un civico di centrodestra, come racconta oggi in un'intervista sulle pagine di Repubblica, ma anche alle europee Vincenzo Bianconi, il candidato governatore civico messo in campo da M5S e Pd, votò per la stessa area politica, scegliendo Arianna Verucci,