Ufficiale il cast dello spin-off di Vis a Vis | tornano Sandoval e Román per una trama in

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il-off di Vis a Vis è completo ed. E soprattutto lascia pensare che la nuova serie abbia molto a che vedere con l'originale da cui è tratta. L'epopea carceraria di Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), sprovveduta impiegata coinvolta in una truffa dall'uomo che amava, continua fuori dal carcere dopo anni di detenzione nei terribili penitenziari di Cruz del Sur e Cruz del Norte, luoghi in cui ha sperimentato sulla propria pelle la privazione di diritti fondamentali, imparando però l'arte della sopravvivenza ad ogni costo. Come noto, lo-off Vis a Vis: El Oasis riprende ladella serie originale partendo dalla sua conclusione: il finale di Vis a Vis, raccontato in prima persona dalla ormai mamma Tere (Marta Aledo), mostra come 12 anni dopo alcune detenute si siano rifatte una vita dopo aver scontato le loro pene (Saray, Goya, Antonia), mentre altre ...

OptiMagazine : Ufficiale il cast dello spin-off di #VisAVis, tornano Sandoval e Román per una trama in stile #LaCasadiCarta… - InGenereCinema : #ilgirodellhorror a @LuccaCandG si avvicina! Qui sul programma ufficiale del fest! Io, paologaudio ,… - ColonneSonore : Stage Entertainment Italia è lieta di annunciare il cast ufficiale della nuovissima produzione di SINGIN’ IN THE RA… -