Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019)inizierà aare questa settimana la funzione denominata Watch Party, che permetterà agli streamer di trasmettere sui propri canali deidaassieme ai loro follower. Ildella nuova funzionalità sarà dedicato solamente a unristretto di streamer che potranno attingere daipresenti nel catalogo di Amazon Prime Video. https://twitter.com/TravisShreffler/status/1185337398651183114 https://twitter.com/juiceDiem/status/1185381194675998722 La visione di uninsarà accessibile ai soli utenti che sono iscritti atramite l’account di Amazon Prime. Non si tratta quindi di una visione non autorizzata e pubblica, come purtroppo accade spesso sul portale, bensì una visione di un contenuto a pagamento con degli utenti che effettivamente hanno il diritto di vederlo, poiché possessori di un abbonamento Amazon Prime. Normalmente la visione di ...

MilanoCitExpo : Twitch lancia il test per guardare film in gruppo #DipartimentoInnovazioneTecnologia -