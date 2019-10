Trump non ha capito niente della prima passeggiata spaziale “tutta al femminile”

I dazi di Trump per Arnault non sono un problema : Le celeberrime borse Louis Vuitton sono state sino a ora un simbolo globalista della moda francese. Certamente tra le più celebri e imitate (decine di migliaia di fake ogni anno) al mondo. Il marchio fa parte della più potente conglomerata del lusso esistente, il suo presidente è l’uomo più ricco d’Europa, uno tra i primi cinque multi miliardari al mondo.Orgogliosamente francese ma prima di tutto dedito al ...

Trump non ospiterà G7 nel suo Golf Club : 8.30 Il presidente degli Stati Uniti Trump ha rinunciato a ospitare il prossimo vertice del G7, a giugno, nel suo Doral Golf Club di Miami, in Florida. "Sulla base della folle e irrazionale ostilità dei media e dei democratici, non considereremo più Trump National Doral, Miami,come il sito ospitante per il G7 nel 2020.Inizieremo la ricerca di un altro sito, considerando anche la possibilità di Camp David,immediatamente. Grazie!", ha scritto in ...

La verità dietro la faccia "confusa" della traduttrice di Trump non è quella che pensi : Vedendo le strane espressioni della traduttrice alla Casa Bianca durante il discorso di Trump, in molti hanno pensato che il suo volto “preoccupato e confuso” dipendesse dalle parole del Presidente degli Stati Uniti.E invece, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, pare che Elisabetta Savigni Ullman, interprete da 30 anni, e ombra di tutti i leader italiani in visita alla Casa Bianca, abbia semplicemente un modo tutto suo di ...

«Non fare lo sciocco - ti chiamo dopo» L’insolita lettera di Trump a Erdogan : Il 9 ottobre il presidente americano scrive al suo omologo turco aprendo a un compromesso con i curdi siriani. La replica del «sultano»: «L’ho gettata nella spazzatura» - La trappola logica in cui è finito Donald Trump (l’analisi di G.Sarcina)

Siria - la lettera di Trump a Erdogan : “Non essere stupido - non voglio distruggere l’economia turca”. Ma il ‘Sultano’ non si ferma : “Caro presidente, lavoriamo per un buon accordo! Non vuoi essere responsabile del massacro di migliaia di persone e io non voglio essere responsabile della distruzione dell’economia turca. E ti puoi fidare che lo posso diventare”. Inizia così la lettera che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato il 9 ottobre al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, il giorno in cui la Turchia ha ufficializzato ...

Mattarella sui dazi : «Basta ritorsioni» Trump : non tratto|“No” di Donald : video : Il capo dello Stato: basta ritorsioni. Il presidente statunitense: vedremo come andare incontro all’Italia

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca. Scontro sui dazi : «Non vogliamo essere duri con l'Italia» : «Non vogliamo essere duri con l'Italia, vedremo di affrontare l'argomento». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, in conferenza stampa con il capo dello Stato Sergio...

Siria - Trump : "I curdi non sono angeli" : 17.15 Trump, nell'incontro con il Presidente Mattarella nello Studio Ovale, parla anche della difficile questione Siria. E dice:"I curdi non sono degli angeli". Poi sulle sanzioni contro la Turchia: "sono più efficaci della presenza delle truppe Usa" per mantenere la stabilità. L'offensiva turca contro i curdi "è un conflitto tra Turchia e Siria, noi non siamo i poliziotti (del mondo, ndr), è tempo di tornare a casa". Un aiuto alla Siria ...

Fox News non è più la tv preferita di Trump : Foto di Drew Angerer/Getty Images Negli ultimi tre anni abbiamo imparato a conoscerla come l’arma mediatica più affilata nell’arsenale di Donald Trump, l’emittente televisiva organica all’amministrazione americana e vicina a quella variegata schiera di personalità che gravitano attorno ad essa. Qualcuno è persino arrivato a paragonarla alla tv di stato nordcoreana, eppure qualcosa sta cambiando molto rapidamente nel ...