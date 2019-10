Treviso | 14enne si sente male durante lezione educazione fisica | muore poco dopo

Treviso - studente 14enne muore durante la lezione di ginnastica : Stava facendo ginnastica, durante l'ora di educazione fisica, in una scuola di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Poi, si è accasciato improvvisamente. È morto così uno studente di 14 anni, che frequentava il primo anno all'Istituto. Secondo le prime informazioni, il ragazzino avrebbe accusato un malore, mentre stava facendo attività di riscaldamento, forse prima di correre una staffetta, che si svolgeva all'aperto. Non avrebbe fatto ...