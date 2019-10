Trastuzumab | la molecola che ha rivoluzionato la cura del tumore al seno

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “HER2 emammario – una fenomenale storia di successo.” Parla chiaro il titolo dell’articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine, che racconta la storia della scoperta che ha portato tre scienziati fino al premio Lasker-DeBakey 2019. I vincitori del riconoscimento sono gli statunitensi Michael Shepard e Dennis Slamon e il tedesco Axel Ullrich, premiati, come si legge sul sito della Albert and Mary Lasker Foundation, “per aver creato Herceptin questo è il nome commerciale della, ndr, il primo anticorpo monoclonale che blocca una proteina capace di causare il cancro, e per averlo trasformato in una terapia salvavita per donne conal”. Una storia che parte da lontano Nel 1980 erano disponibili due tipi di terapie sistemiche per le donne con ildel: la chemioterapia e la terapia ormonale, ...

