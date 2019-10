Tragedia a scuola | studente ha un malore durante l' ora di educazione fisica e muore

Tragedia in Kenya - crolla una scuola a Nairobi : morti almeno 7 bambini - altri intrappolati : Tragedia in Kenya. almeno sette bambini sono morti nel crollo di una scuola a Nairobi, mentre più di dieci sono intrappolati sotto le macerie. altri cinquantasette finora sono stati trasportati in ospedale. Molti genitori si trovano davanti all'edificio, crollato alle 7.30 ora locale, in attesa di notizie.Continua a leggere