Traffico Roma del 21-10-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 19 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO Traffico BLOCCATO, PER INCIDENTE, TRA VIA FIORENTINI E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL GRA; CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA TANG.EST VERSO IL GRA, E DA VIA FIORENTINI ALLA TANG. EST VERSO IL CENTRO. DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE FILE PROPRIO SULLA TANG.EST A PARTIRE DA SAN LORENZO VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DA LARGO LANCIANI VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 18 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO Traffico BLOCCATO, PER INCIDENTE, TRA VIA FIORENTINI E VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL GRA; CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA TANG.EST VERSO IL GRA, E DA VIA FIORENTINI ALLA TANG. EST VERSO IL CENTRO. DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE FILE PROPRIO SULLA TANG.EST A PARTIRE DA SAN LORENZO VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DA LARGO LANCIANI VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SU VIA DEL FORO ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico RALLENTATO, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. DIFFICOLTÀ PER CHI CERCA DI USCIRE DA Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, TRA PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI, VERSO IL ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI RALLENTA PER Traffico E PER UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI VIALE TOR DI QUINTO, SI VIAGGIA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST E SU VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE STADIO, DAL BIVIO ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, AUMENTA IL Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE SULL’INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E, SUCCESSIVAMENTE, TRA NOMENTANA E APPIA. RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA, MENTRE IN DIREZIONE STADIO IL Traffico È CONCENTRATO TRA TIBURTINA E VIALE TOR DI QUINTO, ...

Uber punta sulle due ruote : a Roma c'è Jump - la bici elettrica in sharing che sfida il Traffico : Nella capitale al via il servizio (nato nel 2017): 700 biciclette a pedalata assistita che si affittano a 20 centesimi al minuto. L'abbiamo provata, ecco le nostre impressioni

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 16 : 30 : I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA TANGENZIALE EST SONO ENTRTATI NELLA SECONDA FASE. CHIUSA VIA TIBURTINA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA STAZIONE TIBURTINA: DIVIETO DI TRANSITO PER I VEICOLI PROVENIENTI DA PIAZZALE DEL VERANO E DIRETTI VERSO LA STAZIONE. SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL PIAZZALE, CHIUSA AL Traffico LA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, CON OBBLIGO DI SVOLTA VERSO VIA PIETRO L’EREMITA. CANTIERI IN VIA AURELIA DA OGGI E FINO AL 4 NOVEMBRE, NELLE ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA ANAGNINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SU VIA DEL FORICO ITALICO, SENZA PARTICOLARI DISAGI, LA CIRCOLAZIONE è MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITà DELLO SVINCOLO DELLA A24, VERSO SAN GIOVANNI. IN CITTà, PRUDENZA PER UN ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SULL’INTERO TRATTO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADIONO DELLA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORICO ITALICO, SENZA PARTICOLARI DISAGI, LA CIRCOLAZIONE è MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA COLLE PRENESTINO, POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER UN INCIDENTE IN VIA EMILIO LONGONI, VICINO LA ROTONDA DI VIA PRENESTINA. DISAGI, PER LA ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SULL’INTERO TRATTO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADIONO DELLA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORICO ITALICO, SENZA PARTICOLARI DISAGI, LA CIRCOLAZIONE è MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIA SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA COLLE PRENESTINO, POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER UN INCIDENTE IN VIA EMILIO LONGONI, VICINO LA ROTONDA DI VIA PRENESTINA. DISAGI, PER LA ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 12 : 30 : Traffico INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA. INCOLONNAMENTI SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E A SEGUIRE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICATO ANCORA IL LUNGOTEVERE TRA PONTE GARIBALDI E PONTE UMBERTO I VERSO PONTE FLAMINIO. CHIUSA VIA DI MONTEVERDE , PER UNA VORAGINE TRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E PIAZZALE ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 11 : 30 : Traffico INCOLONNATO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA. INCOLONNAMENTI SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E A SEGUIRE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICATO ANCORA IL LUNGOTEVERE TRA PONTE GARIBALDI E PONTE UMBERTO I VERSO PONTE FLAMINIO. CHIUSA VIA DI MONTEVERDE , PER UNA VORAGINE TRA LARGO VINCENZO DE PAOLI E PIAZZALE ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 10 : 30 : SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E L’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER Traffico DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma NAPOLI E LA VIA DEL MARE. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E ...

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 10 : 00 : SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E L’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER Traffico DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma NAPOLI E LA VIA DEL MARE. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E ...